Déception pour un jeune partisan des Leafs

Un jeune partisan des Maple Leafs a fait le voyage de Toronto à Tampa pour voir ses idoles à l'œuvre au Amalie Arena. Seul problème: Auston Matthews et Mitch Marner ont été laissés de côté pour ce duel insignifiant au classement face au Lightning de Tampa Bay.

Les meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey n’hésitent souvent pas à accorder du repos à leurs meilleurs joueurs à l’aube des séries éliminatoires. Cette décision nuit toutefois à la qualité du spectacle offert aux amateurs, qui doivent casser leur tirelire pour assister à des matchs en personne.

Un jeune partisan a appris cela à la dure. Il a été aperçu avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire «Je suis venu de Toronto pour voir mes héros», ainsi que les numéros 34 et 16, appartenant respectivement à Matthews et Marner.

Les attaquants vedettes ont toutefois eu droit à un jour de repos, puisque les Leafs s’étaient déjà assurés de bénéficier de l’avantage de la glace lors de la série de premier tour qui les opposera aux «Bolts».

Selon le commentateur de TSN Gord Miller, l’organisation des Maple Leafs a eu vent de la situation du jeune partisan en question et tentait de le repérer dans les gradins.