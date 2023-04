Antonio Brown encore dans l'embarras

L’ancien receveur de passes de la NFL Antonio Brown est de nouveau sur la sellette pour de mauvaises raisons.

Mardi, TMZ Sports a appris que le bijoutier Shuki International poursuivait l’homme de 34 ans pour un montant de 1,095 million $. Brown aurait omis de payer plusieurs bijoux.

Le demandeur et Brown auraient conclu une entente au début de l’année 2022. Shuki aurait remis plusieurs éléments, dont deux de ses célèbres doigts en diamant, à l’ancien footballeur en février de cette année-là. Ce dernier devait acquitter la facture avant le 1er décembre 2022, ce qu’il n’a visiblement pas fait.

Au courant de la dernière année, Brown a décidé de se lancer dans l’univers de la musique rap. Il a d’ailleurs une chanson intitulée «Shuki Diamonds», en l’honneur du bijoutier. Ce dernier est même monté sur scène à quelques reprises avec Brown pour interpréter la pièce musicale dans les derniers mois.

L’ancien des Buccaneers de Tampa Bay a joué son dernier match dans la NFL le 2 janvier 2022. En plein milieu du troisième quart d’un duel contre les Jets à New York, il a retiré son équipement et a quitté l’affrontement parce qu’il n’était pas satisfait de son utilisation. Il a ensuite été libéré par les «Bucs».

Il s’agissait d’une énième frasque du footballeur, qui a notamment fait parler de lui pour une multitude de mauvaises raisons. Brown a récemment été visé par un mandat d’arrestation pour coups et blessures et il s’en est pris à d’anciens coéquipiers – dont Tom Brady – sur les réseaux sociaux.

En carrière dans la NFL, celui qui a aussi fait partie des organisations des Steelers de Pittsburgh, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Raiders d’Oakland a attrapé 928 passes pour des gains de 12 291 verges et 83 touchés en 146 parties. Selon le site web spécialisé sportrac.com, Brown aurait touché un peu plus de 80 millions $ en 12 saisons.