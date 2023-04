«17 minutes de pénalité, c’est exagéré»

La semaine dernière, les 17 minutes de pénalité accordées à Tom Wilson pour sa bagarre contre Michael Pezzetta ont fait beaucoup jaser.

Devant le tollé, la LNH a ajusté le tir. Alors qu’une situation similaire s’est produite à Los Angeles lundi, les arbitres n’ont pas décerné une pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite à Sean Durzi, mais plutôt un deux minutes pour rudesse et une pénalité de cinq minutes pour s’être battu.

«La LNH a compris qu’elle devait s’ajuster. Ce qu’on a vu hier est plus logique que ce qu’on a vu la semaine dernière. J’ai hâte de voir le reste de la semaine», a indiqué Renaud Lavoie à l’émission JiC, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Selon ses informations, «la grande majorité des directeurs généraux n’aiment pas la fameuse pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite qu’on donne pour instigateur». Il est ravi de constater que «les choses ont changé» dans les derniers jours.

«J’ai parlé à un haut dirigeant de la Ligue nationale de hockey, qui a insisté pour ne pas être nommé, des 17 minutes de pénalité accordées à Tom Wilson pour s’être battu contre Michael Pezzetta la semaine dernière. C’est arrivé quatre fois ce soir-là dans la LNH, quatre combats qui ont donné 17 minutes de pénalité à un joueur qui venait défendre un coéquipier qui venait de se faire frapper. Ç’a été tranquille jusqu’à hier soir, alors que les choses ont été recadrées. Aucune commande n’a été faite aux arbitres, mais les officiels ont-ils senti une pression?»

Renaud Lavoie croit que «17 minutes de pénalité pour ce genre de situation, c’est exagéré, surtout que c’est faux qu’il y a un problème de bagarres après des mises en échec».

«40% des bagarres surviennent à la suite d’une mise en échec, ça n’a pas changé cette année. Ce n’est pas nouveau, ce n’est pas plus qu’avant, c’est comme avant. Un combat plus un deux minutes, comme on a vu hier soir, ça arrive dans 20 à 25% des cas cette saison. Je pense que les officiels vont réaliser à partir de maintenant qu’ils peuvent donner deux minutes de plus, mais donner 10 minutes supplémentaires, ça peut créer d’autres problèmes.»

Voyez le segment complet avec Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.