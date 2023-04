Une victoire obligatoire pour les Panthers

Les Panthers de la Floride sont en pleine course pour obtenir leur qualification pour les séries éliminatoires. Lundi, ils affronteront les Maple Leafs de Toronto dans un match crucial.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

La formation de la Floride a remporté ses six derniers duels et est en position de première équipe repêchée dans l'Association de l'Est. Avec 91 points, ils ont le même nombre de points que les Islanders de New York, en position de deuxième équipe repêchée, et ont un point d'avance sur les Penguins de Pittsburgh.

Les Panthers pourraient s'assurer d'une qualification avec une victoire à la régulière ou en prolongation et une défaite en temps régulier des Islanders.

Il reste deux matchs à jouer pour ces trois équipes.

De leur côté, les Leafs sont assurés d'affronter le Lightning de Tampa Bay au premier tour des séries éliminatoires.

Les Flames doivent l'emporter

Plus tard en soirée, les Flames de Calgary croiseront le fer avec les Predators de Nashville

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 21h30.

Les deux équipes peuvent encore espérer participer aux prochaines séries éliminatoires.

Les Flames ont 90 points en 80 matchs et ne sont qu'à un point des Jets de Winnipeg, qui sont en position de deuxième équipe repêchée au classement de l'Association de l'Ouest. Les Jets ont toutefois un match en main sur la formation de l'Alberta.

De leur côté, les Predators ont 88 points au classement en 79 parties.