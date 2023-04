Un beau geste à l’endroit de Belzile

L’organisation des Canadiens a posé un très beau geste à l’endroit de l’attaquant Alex Belzile en le nommant pour le trophée Bill-Masterton, une distinction qui salue sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement pour le hockey.

Belzile s’est fait une place dans la Ligue nationale à 31 ans, cette saison, après être passé par la LHJMQ, l’ECHL et la Ligue américaine pendant plusieurs années. Le Québécois n’a jamais cessé de s’améliorer, au fil des années, et a su faire preuve d’ouverture d’esprit afin d’ajouter des outils à son coffre.

Il en a récolté le fruit, en 2022-2023.

L’ancien de la LNH Philippe Boucher, qui l’a connu lors de son passage avec l’Océanic de Rimouski il y a plusieurs années, s’est dit «tellement content pour lui», lundi, à «JiC».

«C'était un joueur dominant au niveau junior, mais personne n'aurait pu prédire qu'il allait terminer dans la Ligue nationale une douzaine d'années plus tard», a-t-il ajouté.

«Le Bill-Masterton, j'ai été nommé une fois dans ma carrière, après de multiples blessures, a raconté Boucher. J'avais énormément apprécié le geste de l'organisation, je peux imaginer comment Alex se sent aujourd'hui, et toute sa famille, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de lui qui l'a aidé, motivé et persuadé de ne jamais lâcher.»

Il a aussi été question de la situation du Rocket de Laval, au cours de son intervention, ainsi que des séries de la LHJMQ.

