Power Rankings : semaine du 10 avril

Une saison difficile tire à sa fin pour le Tricolore, qui devrait finir 27e ou 28e au classement général. Les blessures ont ravagé l’équipe toute la saison, mais il y a tout de même beaucoup d’optimisme dans l’organisation pour un club qui a terminé aussi bas au classement.

Mike Matheson continue de s’établir comme un véritable défenseur numéro un. Nick Suzuki et Kirby Dach ont pu établir des sommets personnels en buts et en points et plusieurs jeunes joueurs, autant à Montréal qu’à Laval, font tourner les têtes.

Montréal termine sa saison avec deux matchs en deux soirs, en commençant avec les Islanders à New York, avant de finir l’année contre Boston au Centre Bell.

L’attention sera ensuite tournée vers Kent Hughes et ce qu’il pourra accomplir pendant la saison morte. Il a déjà annoncé que le choix des Panthers est sur le marché, alors on peut s’attendre à un été mouvementé. Hughes aura beaucoup de marge de manoeuvre sous le plafond salarial pour aider son équipe, alors que les contrats de Jonathan Drouin, Sean Monahan et Paul Byron se terminent.