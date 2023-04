Parcourez ces 5 villes américaines de la LNH avec Marc-André Perreault

De la côte est à la côte ouest, le journaliste sportif Marc-André Perreault conclut son voyage sur la route avec la Ligue nationale de hockey en s’arrêtant dans 5 villes américaines.

Visionnez ces 5 capsules vidéo pour découvrir les incontournables et les coups de cœur du journaliste à travers ses derniers Carnets de route.

Premier arrêt : Caroline du Nord

La Caroline du Nord: destination par excellence pour les amateurs de sports -

Cet État de l’est du pays vibre au rythme du sport universitaire, alors faites comme Marc-André Perreault et rendez-vous sur le campus de la NC State University pour vous imprégner de son ambiance animée et prendre part à plusieurs grandes traditions sportives.

De passage à Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord, vous pourrez non seulement assister à un match de hockey au PNC Arena (la maison des Hurricanes de la Caroline), mais également regarder l’équipe de basketball et de football de l’université d’État à l’œuvre.

Deuxième arrêt : Philadelphie

CAPSULE PHILADELPHIE WEB -

La ville de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie, regorge de parcs, de musées et de lieux historiques à explorer à pied au gré de vos envies.

Passionné d’histoire ? Ne manquez pas la Liberty Bell et l’Independence Hall, ce lieu emblématique où la Déclaration d’indépendance et la Constitution des États-Unis ont été adoptées.

En après-midi, après avoir dégusté un Philly cheese-steak (le sandwich vedette de la ville), gravissez les Rocky Steps et saluez la statue du personnage mythique avant de vous aventurer à la découverte du Philadelphia Museum of Art.

Finalement, après un petit tour de taxi, les amateurs de football (Eagles), de baseball (Phillies), de basketball (76ers) et de hockey (Flyers) pourront se réunir dans une ambiance enflammée.

Troisième arrêt : Las Vegas

CAPSULE LAS VEGAS WEB -

Un court séjour à Las Vegas représente une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie selon Marc-André Perreault.

Bien sûr, il y a le Strip avec ses grands hôtels, ses casinos et ses fontaines, mais le journaliste sportif souhaite plutôt attirer votre attention sur le quartier historique de Las Vegas et l’ancien Strip (Fremont Street), où absolument tout est permis.

Les couples les plus audacieux pourront se marier spontanément dans une petite chapelle, alors que les amateurs de sports se donneront rendez-vous au T-Mobile Arena (la maison des Golden Knights de Las Vegas) pour un match de hockey endiablé.

Quatrième arrêt : San Jose

CAPSULE SAN JOSE WEB -

Sur la côte ouest, Marc-André Perreault a fait une escale à San Jose, en Californie, où vous pourrez vous offrir une soirée de hockey au SAP Center (la maison des Sharks de San Jose).

Selon lui, l’un des plus grands avantages de San Jose est sa proximité avec la ville de San Francisco, située à environ 45 minutes de route, où une foule d’activités et de beaux paysages vous attendent.

Vous pourrez notamment observer les lions de mer qui languissent au soleil dans le port, faire un tour de tramway, traverser le pont du Golden Gate à vélo et jeter un œil à Lombard Street, tout en profitant de magnifiques points de vue sur la baie.

Pensez toutefois à vous habiller chaudement puisque le temps est frais à San Francisco, et ce, peu importe la saison !

Dernier arrêt : Los Angeles

CAPSULE LOS ANGELES WEB_V2 -

C’est à Los Angeles, en Californie, que la tournée américaine du journaliste sportif s’est terminée. Pour véritablement apprécier cette grande ville, Marc-André Perreault vous suggère de vous offrir une soirée à Santa Monica, où vous pourrez profiter d’un magnifique coucher de soleil.

Selon vos envies, réservez votre journée du lendemain pour faire une séance de bronzage à Muscle Beach et une balade à Hollywood Boulevard. C’est sans oublier de planifier un arrêt à la boutique The Last Bookstore et une tournée culinaire au Grand Central Market.

Finalement, deux options s’offrent aux amateurs de hockey : un match au Crypto.com Arena (la maison des Kings de Los Angeles) ou au Honda Center (la maison des Ducks d’Anaheim), situé à environ 35 minutes de route.

Pour revoir toutes les aventures de Marc-André Perreault sur la route avec la Ligue nationale de hockey, du Canada aux États-Unis, visionnez l’ensemble des capsules vidéo.