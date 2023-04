Bo Horvat tente de calmer le jeu avec les partisans de Vancouver

Bo Horvat a mis les partisans des Canucks de Vancouver en colère ce week-end et il essaye maintenant de réparer les pots cassés.

Samedi, après un gain à domicile contre les Flyers de Philadelphie, le représentant des Islanders de New York a envoyé une flèche aux amateurs de son ancienne équipe.

«C’est incroyable, avait-il dit à propos de l’ambiance qui régnait au UBS Arena. C’est beaucoup mieux qu’à Vancouver, je peux vous le dire.»

Horvat a disputé un peu moins de neuf saisons avec les Canucks, dont il a été le capitaine pendant quelques années. En janvier dernier, il a été échangé aux Islanders en retour d’Anthony Beauvillier, d’Aatu Raty et d’un choix de première ronde en 2023.

Après l’entraînement des siens de lundi, Horvat a fait son mea culpa, en spécifiant que ses propos avaient «probablement choqué bien des personnes».

«Je ne voulais pas manquer de respect aux partisans des Canucks, à mes anciens coéquipiers ou encore à la ville de Vancouver, a-t-il dit. Je ne les visais pas directement. Les amateurs des Islanders étaient surexcités et je suis exalté d’être impliqué dans une course aux séries éliminatoires.»

«C’était un moment où mes émotions ont pris le dessus, parce que j’étais tout simplement heureux d’être dans cette situation.»

Pendant son séjour avec les Canucks, Horvat n’a participé aux séries éliminatoires qu’à deux reprises et n’a jamais franchi la première étape de celles-ci.

Avant les affrontements de lundi soir dans la Ligue nationale, les Islanders occupaient la dernière place donnant accès à la danse printanière dans l’Association de l’Est, et ce, en vertu de leur récolte de 91 points. Ils ont seulement un point de plus que les Penguins de Pittsburgh et ont engrangé le même nombre de points que les Panthers de la Floride. Deux de ces trois équipes devraient être des séries, elles qui ont toutes encore deux matchs à disputer en saison régulière.