Un moment spécial pour Jett Alexander

Le gardien des Varsity Blues de l’Université de Toronto, Jett Alexander, se souviendra longtemps de la soirée du 8 avril, alors qu’il a été envoyé dans l’action avec tout près d’une minute à faire lors de la rencontre contre le Canadien de Montréal.

Au moment où Alexander a sauté sur la patinoire du Scotiabank Arena, le pointage était de 7 à 1 en faveur des locaux.

Le principal intéressé a déclaré après la rencontre qu’il n’avait pas été prévenu qu’il allait fouler la surface glacée.

«Je me suis fait dire “Jett, tu entres sur le jeu.” J'ai enlevé ma casquette, j'ai sauté par-dessus la bande et j'ai perdu connaissance. C'était plutôt cool. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je ne pensais pas que ce serait quelque chose qui arriverait, mais c'est une façon plutôt cool de terminer le match et quelque chose que je pourrai garder en mémoire pour toujours», a déclaré le portier, dont les propos ont été rapportés sur le site NHL.com.

Le cerbère de 23 ans n’a pas eu la chance de recevoir un tir de ses adversaires.

«La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'espérais qu'ils [les Maple Leafs] gagnent la mise au jeu en zone défensive et qu'ils sortent la rondelle pour que rien ne vienne à moi», a mentionné l’athlète de 23 ans.

Les Leafs ont dû faire appel aux services du portier en raison de la blessure de Matt Murray subie dimanche dernier contre les Red Wings de Detroit.

Le gardien originaire de Bloomfield, en Ontario, n’en était pas à sa première expérience comme gardien réserviste d’une équipe de la LNH.

Il a été le gardien d'urgence lors d’un match entre l’Avalanche du Colorado et les Maple Leafs de Toronto le 1er décembre 2021 pendant la première période. Par la suite, Justus Annunen, qui avait été rappelé ce soir-là du Colorado dans la Ligue américaine de hockey, a repris le flambeau pour le reste de l’affrontement.

Partisan de l’équipe de la ville Reine depuis sa tendre enfance, le principal intéressé a pleinement profité de son moment de gloire.

«En tant que partisan des Leafs depuis très longtemps, c'est assez spécial d'enfiler ce chandail et d'être sur la glace. S'asseoir sur le banc et profiter de tout ça, c'est un rêve devenu réalité», a-t-il ajouté, après la partie.

Avant de rejoindre les rangs de l’Université de Toronto, Alexander a disputé quatre saisons dans la Ligue Junior A de l’Ontario avec les Rangers de North York et les Raiders de Georgetown et une campagne avec les Spruce Kings de Prince George dans la Ligue Junior A de la Colombie-Britannique.