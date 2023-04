Jon Rahm et sa version imbattable

Gagner le jour de l’anniversaire de son idole, c’est bien. Mais gagner le Tournoi des Maîtres le jour du 40e anniversaire de la victoire de son idole, Seve Ballesteros, c’est magique.

Ce n’est pas très compliqué à décortiquer, Rahm n’a pas laissé de chance à personne. Pas à Koepka, pas à Phil, pas à Scheffler qui, l’instant d’un moment, a réussi une bébé remontée.

Quand Jon Rahm arrive dans cette zone, il est à peu près imbattable. Qui de lui ou Scheffler est le meilleur au monde actuellement? Une chose est sûre, Rambo est plus électrique, plus émotif. Plus coloré.

L’Espagne tout entière célébrera longtemps les victoires de ce grand golfeur, le quatrième de son pays à enfiler le veston vert. C’est dans un portait différent qu’on imaginait la journée de dimanche. Brooks aurait aimé livrer une meilleure bataille, certes, mais Rahm mérite toutes les distinctions, et chaque seconde de cette victoire.

Un tournoi de golf, ce n’est jamais vraiment fini. Dans un récent texte, je parlais de catastrophe, pour Brooks. Eh bien, elle s’est produite. Ce week-end. Nous avons assisté à trois rondes du Koepka de 2018 et à une ronde du Brooks de 2021. Un mauvais mélange au bien mauvais moment.

Quand Rahm a pris le dessus, c'en était fait. Quand tu as Rahm dans le rétroviseur et que tu le laisses passer par la gauche, tu es cuit. Rahm construit sa légende de tournoi en tournoi. Brooks se relèvera, et il l’aura un jour, son veston vert.

Mickelson, le vieux renard

Il faut connaître Augusta comme le fond de sa poche pour sortir un -7 en ronde finale, après deux années de tumulte et de tergiversations.

Dans la tempête, alors que plusieurs le ridiculisaient, pointages à l’appui, Phil est venu brouiller les cartes, devenant le golfeur le plus âgé de l’histoire à terminer deuxième, lors de sa 30e apparition au tournoi. C’est grandiose, le golf qu'il reste au bon vieux Phil.

Le refera-t-il? Remportera-t-il un autre tournoi pro? Sa victoire sur le Ocean Course n'est pas si lointaine. Phil pourrait assurément le faire.

Gagner en perdant

Savez-vous ce qui rend le golf unique? Même quand tu perds, tu peux gagner... un peu.

Au hockey, si tu en comptes cinq à toi seul, mais que ton équipe en donne sept, tu perds.

Pas de zone grise. Pas de flou.

Au golf, même quand tu perds, tu peux gagner un peu. Je pense à un gars comme Sahith Theegala qui se hisse dans le haut du tableau, au neuvième rang aux côtés des Reed, Spieth, Young, Koepka, Mickelson, Rahm et autres... C’est un peu une victoire, à ton premier Masters.

Ok, pas de veston. Ok, pas de trophée. Mais cette édition du Tournoi des Maîtres, même pour un gars qui a cumulé six top 5 cette saison, c’est l’équivalent de quatre ans d’expérience sur le circuit.

La saison est lancée!

J’ai toujours considéré que le Tournoi des Maîtres lançait officiellement notre saison de golf ici au Québec.

Alors voilà, c’est fait. Bonne saison.

Merci de vos commentaires et de votre passion. Merci pour les échanges et les débats. Merci d’être aussi investi.

C’est ce qui est beau dans le sport. La passion. La vraie. Être capable de se crier des bêtises parce qu’on ne s’entend pas sur le gardien numéro 1 des Canadiens, mais se faire des accolades quand Cole Caufield en passe une au gardien adverse, «top net».

C’est ça, le sport. C’est s’obstiner sur le comment du pourquoi de ce qui est bon pour le golf ou pas, avec passion et couleur. Mais c’est aussi se prendre dans nos bras si on joue ensemble et que tu l'envoies dans le fond de la coupe à 150 verges de distance.

Vous aimez votre golf avec passion. On aime ce qu’on fait d’un amour inconditionnel. Alors, discutons, jasons et essayons tous de la sacrer au fond du trou à 150 verges.

Bravo Rambo. Tellement heureux pour toi! VAMOS!