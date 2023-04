Rasmus Dahlin garde les Sabres en vie

Les Sabres de Buffalo n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent ravir une des deux places parmi les équipes repêchées dans l’Est. Rasmus Dahlin a compris l’ampleur de la mission, et il a mené les siens à bon port dans une victoire de 4 à 3 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi au KeyBank Center.

Dahlin a cimenté sa place parmi les meilleurs défenseurs du circuit cette saison et il a démontré pourquoi face aux puissants «Canes». Il a récolté un but et deux mentions d’aide pour porter son total à 72 points.

Le jeune arrière suédois aurait d’ailleurs mérité une autre aide puisque son spectaculaire jeu défensif en troisième période a mené au but gagnant de Tage Thompson. Dahlin a utilisé sa longue portée pour priver Martin Necas d’un filet certain. Moins de 15 secondes plus tard, l’attaquant format géant faisait bondir les amateurs des Sabres de leur siège.

Le premier choix au total du repêchage de 2018 en a aussi fait voir de toutes les couleurs aux visiteurs lorsqu’il a alimenté Casey Mittelstadt pour le but égalisateur. Dahlin a tricoté entre trois joueurs adverses avant de permettre à son coéquipier de glisser le disque dans une cage béante.

Mittelstadt avait d’ailleurs ouvert la marque au premier tiers. Presque six ans après avoir été sélectionné au huitième échelon par les Sabres, l’attaquant américain a enfin éclos offensivement. Il a récolté 53 points en 78 duels, un sommet en carrière.

Du côté des Hurricanes, qui pourraient céder le premier rang de la section Métropolitaine en cas de victoire des Devils du New Jersey, Seth Jarvis, Jesper Fast et Sebastian Aho ont trouvé le fond du filet.

Le Montréalais Devon Levi a encore reçu le mandat de protéger la cage des Sabres, et il a une fois de plus relevé le défi avec brio. Ses 31 parades lui ont permis de signer sa troisième victoire en quatre départs dans le circuit Bettman.

Les Sabres ont accumulé 85 points au classement et doivent encore disputer quatre rencontres d’ici la fin du calendrier régulier. Avant les matchs des Islanders de New York et des Panthers de la Floride de samedi, ils accusaient quatre points de retard sur la dernière place disponible pour participer au bal printanier.