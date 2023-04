LNH: deux matchs très importants à TVA Sports

TVA Sports vous présente, en ce samedi, deux matchs de la Ligue nationale de hockey qui en diront très long sur la suite des choses, en vue des séries éliminatoires.

D’abord, dès 15h30, voyez le duel entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas.

Dallas est impliqué dans une lutte complètement folle pour le premier rang de la division Centrale. Actuellement deuxième, le club est à égalité avec le Colorado (en tête) avec ses 100 points, mais a disputé un match de plus. Les Stars sont également pourchassés par le Wild qui, troisième, compte 98 points.

De leur côté, les Golden Knights veulent consolider leur première place dans la Pacifique. L’équipe du Nevada a actuellement trois points d’avance sur les Oilers.

Duel tout canadien et très important à 22h

En fin de soirée, TVA Sports 2 vous offrira l’affrontement entre les Flames et les Canucks.

Il s’agit d’un match extrêmement important pour Calgary, toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires. Le club albertain compte autant de points (89) que les Jets, détenteurs de la dernière place donnant accès au tournoi printanier, mais a disputé un match de plus et a gagné six parties de moins.

Inutile de dire qu’une victoire contre les Canucks est primordiale...