CH: trop peu, trop tard pour Cayden Primeau?

Si le Québécois Samuel Montembeault a saisi sa chance avec les Canadiens de Montréal, cette saison, c'est probablement en raison de la qualité de jeu ordinaire de Cayden Primeau.

Montembeault, par ses bonnes performances, a surpassé Jake Allen en tant que gardien numéro 1 de l'équipe. De son côté, Primeau a passé toute la saison à Laval, si ce n'est quelques apparitions ici et là avec le grand-club, dont deux matchs récemment.

Et selon le journaliste Renaud Lavoie, Primeau est loin d'avoir impressionné.

«Il a eu toutes les chances. [...] Si on retourne au mois de septembre, dans l’esprit des dirigeants des Canadiens, Jake Allen, un, mais on ne sait pas qui est le (gardien de but numéro) deux. Parce que Cayden Primeau avait connu de bonnes séries éliminatoires avec le Rocket l’an dernier, il ne faut pas l’oublier. [...] On pensait qu’il allait arriver au camp d’entraînement avec confiance. Et c’est tout le contraire qu’on a vu.

«C’est un gars qui s’est effondré, qui a donné la job à Samuel Montembeault.»

Pourtant, Primeau ne va pas si mal à Laval en ce moment. Mais son début de saison n'avait pas été à la hauteur.

«Cayden Primeau va mieux, est-ce suffisant? Non, a continué Lavoie. Les deux matchs qu’il a joués avec les Canadiens, même contre les Flyers [...], j’ai trouvé que c’était une performance correcte, sans plus.

«Je pense qu’il doit avoir un été chargé. Il doit trouver toutes les solutions. Je parle physiquement et dans sa façon qu’il se comporte devant le filet.»

