À TVA SPORTS: Canadiens - Maple Leafs

Les Canadiens affrontent actuellement les Maple Leafs sur les ondes de TVA Sports.

11:12- William Nylander obtient une autre excellente chance, mais il ne peut déjouer Samuel Montembeault.

04:52- BUT TOR 4-1 Les Leafs en rajoutent moins d'une minute plus tard. Le deuxième but du match de Mitch Marner fait 4-1 Toronto.

Marner ajoute à l'avance des siens -

03:56- BUT TOR 3-1 William Nylander redirige habilement la passe de Ryan O'Reilly derrière Samuel Montembeault. Son 38e de la saison redonne deux buts d'avance à Toronto.

Déviation de Nylander, 3-1 -

02:28- BUT MTL 2-1 Johnathan Kovacevic profite de la circulation devant le filet d'Ilya Samsonov pour décocher un tir qui se retrouve dans le but. Son troisième de la saison permet à Montréal de réduire la marque à 2-1. Mike Matheson et Nick Suzuki sont complices.

Un rare but de Kovacevic -

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:57- Michael Bunting s'échappe en toute fin de période, mais Samuel Montembeault le frustre à trois reprises.

17:53- Les Maple Leafs sont chassés pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

15:19- Michael Pezzetta engage le combat contre Wayne Simmonds. Le joueur des Maple Leafs remporte facilement le duel.

COMBAT_PEZZETTA_SIMMONDS -

15:16- BUT TOR 2-0 John Tavares accepte la passe de Mitch Marner et touche la cible en avantage numérique. Son 34e de la saison porte la marque à 2-0 en faveur de Toronto.

Tavares double la mise -

14:30- Chris Wideman est chassé. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

12:27- William Nylander obtient une excellente chance, mais Samuel Montembeault se montre intraitable.

09:08- BUT TOR 1-0 Lors du jeu de puissance, Mitch Marner décoche un tir vif qui a raison de Samuel Montembeault. Son 29e de la saison ouvre la marque.

Marner ouvre la marque -

08:39- Justin Barron est chassé. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

08:35- William Nylander frappe à la porte, mais Samuel Montembeault refuse de céder.

06:10- Auston Matthews décoche un tir vif, mais Samuel Montembeault réalise l'arrêt.

01:34- Jake Evans est chassé. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Samuel Montembeault Fiche: 16-16-3 / Moyenne de buts alloués: 3,26 / Taux d’efficacité: 90,6%

Ilya Samsonov Fiche: 25-10-5 / Moyenne de buts alloués: 2,40 / Taux d’efficacité: 91,6%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis