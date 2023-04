Vladimir Guerrero fils contre Shohei Ohtani

La confrontation entre Vladimir Guerrero fils et Shohei Ohtani a de quoi faire saliver plus d’un amateur de baseball et elle aura lieu ce soir alors que la série opposant les Blue Jays de Toronto (4-3) aux Angels de Los Angeles (4-2) s'amorce.

Vous pourrez voir ce duel dès 21h30 sur les ondes de TVA Sports.

Guerrero fils connaît un très bon début de saison avec une moyenne au bâton de ,407, deux circuits, six points produits et un seul retrait au bâton en sept matchs.

Ohtani a lui aussi cogné deux longues balles et produit six points, mais sa moyenne au bâton se situe à ,286 et il a été passé dans la mitaine à six reprises en six rencontres.

Les Jays ont eu de la difficulté à prendre leur envol avec un dossier de 1-3 à leurs quatre premiers matchs, mais ils se sont repris par la suite en remportant leurs trois matchs suivants.

Au monticule, Chris Bassitt (0-1) sera opposé à Patrick Sandoval (1-0).

Avant cette rencontre, dès 18h30, vous pourrez voir les Rays de Tampa Bay (6-0), toujours invaincus, face aux A's d'Oakland (2-4).