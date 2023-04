L’Océanic, prochain adversaire des Remparts?

L’Océanic de Rimouski a éliminé les Saguenéens de Chicoutimi au premier tour des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) , vendredi au Centre Georges-Vézina.

L’équipe du Bas-Saint-Laurent a défait ses ennemis jurés par la marque de 4 à 2 et a ainsi remporté cette confrontation de huitièmes de finale en cinq rencontres.

L’Océanic est en attente du résultat de la série entre les Wildcats de Moncton et le Drakkar de Baie-Comeau pour connaître l’identité de son prochain adversaire. Si l’équipe du Nouveau-Brunswick, qui mène la série 3 à 2, l’emporte, Rimouski se mesurera aux Remparts de Québec.

Dans le cas contraire, l’Océanic croiserait le fer avec les Mooseheads de Halifax.

En bref: une des deux meilleures équipes de la LHJMQ attend la troupe de Serge Beausoleil en quarts de finale.

Dans le duel du jour, Mathis Gauthier a propulsé les siens vers le prochain tour en marquant son premier but des éliminatoires, en plus de se faire complice de Luka Verreault.

Alexander Gaudio et Jacob Mathieu ont aussi fait secouer les cordages. Dans une cause perdante, Emmanuel Vermette et Peteris Bulans ont touché la cible.

Kidney progresse

Ailleurs dans la LHJMQ, l’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a récolté une aide dans une victoire de 6 à 1 des Olympiques de Gatineau aux dépens des Sea Dogs de Saint John.

Les Olympiques ont ainsi accédé aux quarts de finale, où ils affronteront les Huskies de Rouyn-Noranda, tombeurs des Cataractes de Shawinigan.

De leur côté, les Voltigeurs de Drummondville ont éliminé les Tigres de Victoriaville en cinq matchs et ont ainsi pris rendez-vous avec Joshua Roy et le Phoenix de Sherbrooke.