Le sauveur inespéré des Panthers de la Floride

Lorsqu’on pense aux Panthers de la Floride, il est normal de tout de suite songer aux noms de Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov ou encore Aaron Ekblad. Or, les performances de ces trois hommes sont éclipsées dernièrement par celles d’un invité-surprise, le gardien Alex Lyon.

Certains se souviendront que le vétéran de 30 ans a effectué son premier départ de la campagne 2022-2023 contre le Canadien de Montréal, le 19 janvier. Lyon et les Panthers avaient joué un vilain tour au Tricolore au Centre Bell en l’emportant 6 à 2.

Sauf que le gardien étiqueté depuis longtemps à la Ligue américaine est encore plus dominant depuis et a permis à la Floride de revenir dans la course aux séries éliminatoires. Jeudi soir, il a planté le dernier clou dans le cercueil des Sénateurs d’Ottawa avec pas moins de 56 arrêts, un record de concession pour un match sans prolongation.

«Le seul gars concentré du début à la fin, peu importe ce qui se passait, était Alex, a mentionné en point de presse un Paul Maurice impressionné. Il était bon dans toutes les facettes du jeu. Je suis heureux pour lui. Il a travaillé vraiment fort pour être aussi bon.»

«C’est une belle histoire pour les gars dans le vestiaire», a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef des Panthers a de quoi être satisfait. Lyon a remporté ses cinq derniers départs, dont un autre face au CH, réussissant un blanchissage et trois performances de 38 arrêts et plus. Avec les déboires et les problèmes hors-glace de Sergei Bobrovsky et Spencer Knight, le portier américain est une bouffée d’air frais.

«Ç’a été génial. J’essaie juste de faire de mon mieux pour gérer les émotions et essayer de rester la même personne. Je veux vraiment que cette équipe se rende en séries éliminatoires, donc c’est une grosse motivation. [...] Le travail n’est pas encore terminé», a expliqué Lyon, qui a 36 matchs d’expérience dans la Ligue nationale.

Lequel choisir?

Ainsi, si les gros chats parviennent à accéder aux éliminatoires, qui Maurice enverra-t-il dans la mêlée? Le «Lyon King» n’a jamais joué en séries, tandis que Bobrovsky y a participé lors des six dernières saisons.

Le Russe a subi la défaite à ses trois plus récentes sorties, mais il avait ajouté six victoires en sept rencontres à sa fiche plus tôt au mois de mars. Il n’a peut-être plus le rythme de son côté, et un virus l’a tenu à l’écart, mais son expérience parle d’elle-même. Il serait d’ailleurs prêt à effectuer un retour sur la patinoire. Ça ne sera pas de refus avec des duels contre les Capitals de Washington, les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline pour terminer la saison régulière.

Comment Maurice gérera-t-il la charge de travail de ses gardiens? Il est encore trop tôt pour y penser, selon lui.

«J’ai pris la décision de ne pas y penser – et je comprends la question, c’est une bonne question – mais c’est un exercice inutile pour moi parce que la décision sera en vain par rapport à la situation actuelle», a indiqué l’entraîneur au site «The Hockey News» avant la rencontre de jeudi.

«Je ne manquerai pas de respect pour le jeu qu’Alex Lyon a montré. Il a joué vraiment très bien.»