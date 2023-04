Le Kraken en séries pour la 1re fois!

Le Kraken s'est qualifié pour les séries éliminatoires pour la première fois de son histoire, et ce, à sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey, jeudi soir, au Climate Pledge Arena de Seattle.

La troupe de Dave Hakstol l'a emporté au compte de 4-2 face aux Coyotes de l'Arizona.

Il s'agit d'un tour de force pour la 32e formation du circuit Bettman. Fortement critiqué pour ses choix au repêchage d'expansion, le Kraken avait terminé dans les bas-fonds du classement, au 30e rang, à sa première année d'existence.

Jared McCann et Jordan Eberle ont chacun obtenu un but et deux aides pour le Kraken. Vince Dunn et Matthew Berniers ont également fait bouger les cordages pour les locaux. Du côté des Coyotes, Barrett Hayton et Laurent Dauphin ont touché la cible.

Avec ce résultat, les Coyotes concèdent désormais un point au classement aux Canadiens de Montréal; les deux équipes ont chacune trois matchs à jouer.