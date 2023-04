Le CH ferait mieux de prolonger le contrat de Montembeault maintenant

Les Canadiens feraient mieux d’offrir assez rapidement une prolongation de contrat au gardien Samuel Montembeault.

Le Québécois de 26 ans a encore une année à écouler au pacte qu’il a signé l’été dernier. Mais si le CH veut faire un bon coup, il devrait reprendre les négociations rapidement, a avancé l’ancien défenseur de la LNH Philippe Boucher à «JiC», vendredi.

«On pensait qu'on n'avait pas de gardien de but, que le successeur (de Carey Price) serait sûrement (Cayden) Primeau qui avait besoin de deux-trois ans, puis on a découvert Samuel Montembeault», a-t-il d’abord expliqué.

Certains aimeraient que le Tricolore trouve le moyen d’acquérir un autre gardien d’avenir, mais il n’existe aucune solution simple à ce problème. Les bons sont rares et difficiles à obtenir, et en repêcher un peut être une option, mais il faudra encore attendre un bon bout de temps avant qu’il ne soit un régulier dans la LNH.

«Si le Canadien ose repêcher un gardien de but tôt, on va parler d'un gardien qui va arriver peut-être dans deux, trois, quatre, peut-être même cinq ans, a expliqué Boucher. Samuel Montembeault peut faire le pont facilement, être un très bon gardien de but de la Ligue nationale dans les prochaines saisons.»

Et pour ne pas avoir à surpayer, il faut passer à l’action maintenant.

«Je n'hésiterais pas, parce qu'on risque de l'avoir à rabais, a-t-il indiqué. En le signant tôt, tu risques d'avoir un joueur à rabais. Si tu attends à la dernière minute, tu risques de payer plus cher que tu ne le devrais.»

Il a aussi été question, durant son intervention, des 39 ans de la fameuse «bataille du Vendredi saint »< de 1984 entre les Canadiens et les Nordiques, et du jeune Shane Wright, qui «a des choses à travailler» après l’élimination de son équipe en quatre matchs dans la Ligue junior de l’Ontario.

Voyez son segment en vidéo principale.