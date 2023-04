La sirène retentit, un arbre tombe, Rory quitte: quelle journée à Augusta!

La première fois que la sirène s’est fait entendre, il était 15h07. Rahm s’avançait vers le tertre du départ du 7e. Après des oiselets au huitième et au neuvième, boom! La sirène qui retentit encore. Cette fois, pour de bon. Pour la journée à tout le moins. Rendez-vous demain 8h pour la reprise des hostilités.

Koepka a encore une fois été impérial. Aucun bogey, rien. Des oiseaux et un aigle au 8e. Qui le rattrapera, qui le fera tomber? Tiendra-t-il bon jusqu’à la toute fin, ou commettra-t-il l’irréparable en passant par Amen’s Corner? Toutes ces questions, toutes ces interrogations, c’est exactement ce qui rend ce sport si beau, si noble. Le fait que les choses peuvent basculer avec un coup de fer 9.

La différence cette fois, c’est que le fer droit fonctionne, et à plein régime. Son roulé pour l’oiselet au 2e, celui pour l’aigle au 8e. Le 10, le 11, le 12... à un ringolo de l’oiselet. Brooks a l’air du superhéros qui a remporté quatre majeurs en deux ans et des poussières entre 2017 et 2019. Il sera difficile à rattraper.

Rahm est à -9. Avec neuf trous à jouer à sa deuxième ronde. Donc, un 27 trous pour l’Espagnol demain. Dans la mesure du possible, si Dame Nature collabore. Sinon, votre souper de Pâques de lundi pourrait bien se dérouler en même temps que la remise du veston vert, pendant que grand-maman récite le bénédicité à la table alors que vous serez entouré de cousins germains que vous n’avez pas vus depuis l’an dernier.

L’histoire de la fin de semaine, Sam Bennett

Avec une paire de 68, le champion du US Amateur 2022, Sam Bennett est provisoirement au troisième échelon. Avec une confiance d’acier, pour Bennett, on ne parle plus seulement de l’amateur avec le meilleur pointage, mais bien de victoire avec un V majuscule. Il croit en ses chances, moi aussi!

Bennett, 23 ans, poster-boy de Texas A&M a absolument tout ce que ça prend pour devenir une immense vedette dans le monde du golf. Solide comme le roc, élan dynamique, du caractère à revendre. Pourra-t-il le faire?

Le meilleur résultat d’un amateur dans l’histoire du Masters? Il faut retourner en 1956 pour retrouver le nom de Ken Venturi au 2e rang de la grand-messe du golf, dans un scénario dramatique où après avoir mené pendant trois rondes, sa ronde de 80 en fermeture de tournoi l’aura relégué au deuxième rang, derrière Jack Burke.

Imaginez : 67 ans plus tard, un texan, de 23 ans un vrai, réussit l’impossible et l’emporte. Un amateur vient faire la barbe aux professionnels de partout dans le monde.

C’est avec beaucoup d’attention que nous le regarderons prendre le départ demain.

Et avez-vous son tatouage sur son bras? «N’attendez pas à demain pour faire quelque chose..» C’est en hommage à son père, décédé de l’Alzheimer après un long combat. Et pour Bennett, demain, c’est maintenant.

Sauve qui peut!

Le ciel noircit, le vent se lève, les klaxons retentissent... et boom! Pas un, mais trois immenses arbres de 100 pieds de hauteur tombent près du 17e trou. Décidément, cette édition du tournoi n’aura rien de routinier et on s’en souviendra pendant longtemps.

La bonne nouvelle c’est qu’il n’y a eu aucun blessé. Rien. Zip. Fiou.

Mais ça donne une idée de la météo et de ce qui se présage en Géorgie.

Ce sera tout sauf les climats tropicaux de Porto Rico. Et dans tout ce brouhaha de vent, de pluie, de froid, qui se sortira la tête de la haie de cèdres? À suivre.

J’ai comme l’impression que Koepka resterait de glace dans une tornade ou dans un raz de marrée.

McIlroy à la maison!

2021: Manque la coupure.

2022: Termine 2e derrière Scottie Scheffler

2023: Manque la coupure, avec un épouvantable 77 en 2e ronde.

Qui fait ça? Pourquoi? Qu’est-ce qui tient Rory aussi loin de son veston vert? De son Grand Slam? Lui qui semblait si solide dans les dernières semaines? Est-ce que le rôle de délégué syndical du PGA TOUR commence à peser dans la balance?

Personnellement, je veux voir Rory triompher. Je veux le voir avec un veston vert. Je veux le voir boucler la boucle. Mais en sera-t-il capable? Il a le talent. Il a tout. Mais les derniers mois ont été éprouvants pour l’Irlandais. Il s’est investi, beaucoup. Il s’est calmé. Il a été très posé. Il a même fait preuve d’une grande maturité cette semaine quand il a été le premier à dire que le Masters s’est placé au-delà de tout le bruit.

C’est dommage pour Rory.

Le coup de la journée appartient à un joueur du LIV

Cameron Smith's fairway-wood bunker shot leads to an eagle on hole No. 8. #themasters pic.twitter.com/JDt1Sw15Zb — The Masters (@TheMasters) April 7, 2023

Cette sortie de fosse de sable de Smith, c’est du grand art. C’est le coup du jour. Voir du week-end, point barre.

Smith fait d’ailleurs partie des neuf joueurs de la LIV Golf League sur les 18 qui étaient en lice qui, vraisemblablement, passeront le couperet!

Brooks Koepka

T1

1re ronde : -7

2e ronde : -5

Cumulatif : -12

Cameron Smith

T17

-2

-2

Dustin Johnson*

T26

-1

E

-1

Phil Mickelson*

T26

-1

-3

-4

Patrick Reed*

T26

-1

-1

Joaquin Niemann

T26

-1

-3

-4

Abraham Ancer

T37

E

E

Harold Varner III

T37

E

-1

-1

Talor Gooch

T37

E

E

Jason Kokrak

T45

1

1