La LNH veut-elle mettre fin aux bagarres?

La Ligue nationale de hockey tente-elle de mettre fin aux bagarres? Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie croit que le circuit joue à un jeu dangereux en appliquant plus fréquemment le règlement d’instigateur.

«À la réunion des directeurs généraux, on nous avait dit que le règlement d’instigateur, on n’allait pas l’appliquer avant la saison prochaine, a rappelé Lavoie lors de sa chronique à la quotidienne JiC, vendredi. Mais comme un cheveu sur la soupe, on nous arrive avec ça cette semaine.»

L’opiniâtre expert hockey a effectivement noté plusieurs exemples récents où l’arbitre a décerné pas moins de 17 minutes de punition (deux pour instigateur, cinq pour avoir jeté les gants et 10 pour inconduite) à un joueur qui est venu défendre son coéquipier après une mise en échec.

L’un d’eux est celui de Michael Pezzetta, qui a essentiellement cloué au banc des punitions Tom Wilson des Capitals de Washington jeudi soir. Wilson a jeté les gants contre l’attaquant de soutien du CH pour venir à la défense de son coéquipier Nic Dowd.

Le règlement d’instigateur est censé décourager les joueurs de jeter les gants après une mise en échec légale, mais il est difficile dans le feu de l’action de trancher sur la légalité d’un geste, a souligné Lavoie.

Un exemple plus probant est survenu récemment durant un match entre les Kings de Los Angeles et les Golden Knights de Vegas. Zack MacEwen des Kings y est allé d’une dangereuse mise en échec aux dépens de Ben Hutton contre la bande. Résultat : Nicolas Hague est venu protéger son coéquipier et il s’est vu décerner 17 minutes de pénalité.

«Où s’en va la Ligue nationale?!», a pesté Lavoie.

Au rythme où vont les choses, les joueurs de soutien du circuit pourraient exploiter ce règlement pour sortir du jeu les vedettes des autres formations.

«Mon feeling, c’est que les Michael Pezzetta vont viser les joueurs de talent, sachant très bien qu’ils devront répondre de leurs actes, et les Pezzetta en ressortiront toujours gagnants», a fait valoir Renaud Lavoie.

