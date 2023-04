La deuxième passion de Randy Johnson à Cooperstown

De son propre aveu, le baseball a toujours été le deuxième amour de Randy Johnson. Sa vraie passion, la photographie, lui permet maintenant d’effectuer un deuxième séjour à Cooperstown, tout près du Temple de la renommée du baseball.

L’ancien lanceur des Expos de Montréal a fait les manchettes en octobre dernier lorsque plusieurs amateurs de sport ont découvert qu’il était désormais photographe sur les lignes de côté pendant les matchs de la NFL. Mais le football est loin d’être le seul sujet de prédilection de Johnson.

Trente clichés de son voyage au Kenya et au Rwanda, où l’homme de 59 ans a photographié les gens et la nature de l’est de l’Afrique, sont présentés au Fenimore Art Museum de Cooperstown, du 1er avril au 17 septembre. Sa première exposition en solo se nomme «Randy Johnson : Storytelling with Photographs».

«Vous savez, si je ne le refais jamais, au moins j’aurai eu la chance de le faire une fois. C’est une passion pour moi. D’avoir l’opportunité de partager ce que je fais, vous savez, à l’extérieur du baseball où je me suis fait un nom, c’est excitant», a-t-il raconté au quotidien «Arizona Republic» cette semaine.

Celui qui s’est beaucoup déplacé durant sa carrière de joueur, de Montréal à Miami en passant par l’Arizona, prévoit maintenant voyager au Japon pour y prendre d’autres photos. Un retour en Afrique est aussi dans les plans d’ici la fin de l’année.

Johnson, qui a porté l’uniforme des Expos en 1988 et 1989, a joué dans le baseball majeur jusqu’à ses 45 ans, en 2009. Le membre du Temple de la renommée a reçu cinq fois le trophée Cy-Young et a remporté la Série mondiale avec Diamondbacks de l’Arizona en 2001.