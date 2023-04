Devon Levi se comporte déjà comme un vétéran

Si Devon Levi est déjà dans la Ligue nationale de hockey à tout juste 21 ans, c’est en raison de sa grande maturité. Le Québécois connaît un bon début de carrière avec les Sabres de Buffalo, et semble très bien composer avec l’adversité.

Après n'avoir accordé que deux buts dans un revers de 2 à 1 contre les Panthers de la Floride mardi, Levi a obtenu un deuxième départ consécutif, jeudi. Face aux Red Wings de Detroit, ce fut un véritable festival offensif que les Sabres ont remporté 7 à 6 en tirs de barrage.

«Il faut que tu aimes ça. C’est un peu d’adversité, ça ne te tuera pas, a-t-il mentionné aux médias après la rencontre avec son sourire qui ne le quitte pas. Nous sommes allés en prolongation avec l’occasion de l’emporter, puis en fusillade avec l’occasion de gagner. Je préfère voir ça comme des opportunités que des opportunités manquées.»

Levi est d’ailleurs reconnaissant de la confiance de l’entraîneur Don Granato à son endroit. Buffalo se bat pour une place en séries éliminatoires et chaque faux pas est lourd de conséquences.

«Quand on te donne cette responsabilité, tu dois faire le travail et donner à ton équipe la chance de l’emporter, a assuré le natif de Dollard-des-Ormeaux. Peu importe que ce soit ta première partie ou ta 500e, que tu sois blessé ou non, que tu te sentes bien ou non. Il faut que tu sois à la hauteur pour les gars.»

«Il est tellement confiant et c’est ce que tu recherches chez un gardien, a mentionné l’attaquant Dylan Cozens. Il croit en son jeu. Il veut évoluer dans les situations où la pression est forte et quand vient le moment de livrer la marchandise, il le fait.»

Des conseils d’un grand

À Buffalo, Levi peut apprendre sous l’aile de Craig Anderson, un vétéran qui a le double de son âge. Si le produit de l’université Northeastern semble être le gardien d’avenir de l’organisation, la carrière de son coéquipier semble tirer à sa fin. Autant en profiter pendant qu’il est encore là.

«Il est tellement un gars intelligent. Avec son expérience, il observe vraiment bien le jeu. Il a 41 ans et il est toujours là, et il a connu une bonne saison. Il y a des raisons pour ça, a-t-il dit. De pouvoir parler avec lui, de profiter de ses conseils [...] c’est vraiment cool. Tu ne peux pas être le meilleur si tu n’apprends pas.»

Même si les Sabres n’atteignent pas le bal printanier, Levi pourra au moins se targuer d’avoir fait une bonne impression. Sa fiche de 2-1-0 et son taux d’efficacité de ,901 parlent d’eux-mêmes jusqu’à présent.