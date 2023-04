Des larmes pour le convoité 700e match de Jason Demers

Jason Demers n’y croyait presque plus, mais il sera finalement en mesure de disputer le 700e match de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après un hiatus de deux ans.

Le défenseur québécois a dit être passé par toute la gamme des émotions et avoir laissé s’échapper quelques larmes au moment d’apprendre que les Oilers d’Edmonton l’avaient rappelé pour jouer samedi.

Le vétéran de 34 ans n’a pas évolué dans le circuit Bettman depuis 2021, au moment où il défendait les couleurs des Coyotes de l’Arizona. Avec son compteur bloqué à 699 affrontements, il a mis le cap sur la Russie.

«C’était un long deux ans. Ce sera spécial, surtout dans mon ancien aréna, où je poursuivais mon 700e [match]. Ma dernière partie [dans la LNH] était là, alors ça bouclera la boucle. Ç’a été amusant d’être ici et de me souvenir comment ça s’est terminé il y a deux ans», a mentionné Demers en mêlée de presse, vendredi, lui qui aura l’occasion de jouer contre son premier club, les Sharks, au SAP Center de San Jose.

Après son bref passage avec l’Ak-Bars de Kazan, le natif de Dorval a subi une opération au dos qui l’a empêché de se trouver un nouvel emploi rapidement. Il a accepté avec plaisir l’appel du Canada pour les Jeux olympiques de Pékin, ce qui lui a permis de se délier les jambes. Il s’est ensuite joint en novembre au club-école des Oilers dans la Ligue américaine, les Condors de Bakersfield.

Toujours plus

En raison des embûches sur sa route, Demers a dû voir ses objectifs de début de carrière à la baisse. Celui qui a aussi porté l’uniforme des Stars de Dallas et des Panthers de la Floride est fier de son parcours malgré tout.

«Le compétiteur en moi me dit que ce n’est pas autant que j’aurais voulu. Mais j’en parlais avec quelqu’un ; j’avais 28 ou 29 ans et je pensais me diriger vers 1000 matchs. Quelques blessures surviennent et je me dis “allons à 900”, puis ce fut “allons à 800”. D’avoir été un choix de septième tour à 20 ans et d’avoir lutté pour me rendre dans la ligue, ce sera un moment spécial pour moi», a-t-il dit en pensant à la soirée de samedi.

Qui sait, une bonne audition pourrait lui permettre de voir davantage de jeu en saison régulière et peut-être même en séries éliminatoires par la suite. S’il doit retourner avec les Condors, Demers ne sera pas pour autant déçu.

«Gagner une coupe Stanley est toujours le but, mais remporter la coupe Calder aussi. Je ne pensais pas m’attacher autant aux gars en bas. C’est une grande organisation sur toute la ligne», a-t-il conclu à propos des Oilers.

En carrière dans la LNH, l’arrière a amassé 214 points. Cette saison, il a récolté 18 mentions d’aide en 55 duels dans la Ligue américaine.