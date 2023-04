De prestigieux plateaux à la portée de quelques joueurs

La saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui s’achève aura été très faste pour plusieurs noms connus et certains ont l’occasion de franchir des plateaux significatifs.

Si le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, se dirige vers le premier trophée Maurice-Richard de sa carrière grâce à ses 62 buts, derrière lui, quelques-uns espèrent conclure avec une cinquantaine, voire une soixantaine, de buts en banque. Son plus proche poursuivant, David Pastrnak, des Bruins de Boston, a fait secouer les cordages 57 fois et sa formation a encore quatre rencontres à disputer, incluant la dernière prévue le 13 avril contre le Canadien de Montréal au Centre Bell. Le Tchèque avait conclu à 48 filets en 70 affrontements en 2019-2020, l’année au terme de laquelle il a partagé le prix avec Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington.

Pour sa part, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point a encore des chances logiques d’être le cinquième joueur du circuit Bettman à atteindre le chiffre 50 cette saison. Il lui manque deux buts pour ce faire et il aura trois parties pour y parvenir, notamment celle de samedi chez les Sénateurs d’Ottawa. Mikko Rantanen (52), de l’Avalanche du Colorado, et Leon Draisaitl (51), des Oilers, sont les autres hockeyeurs ayant dépassé ce cap.

Les 150 points

Du côté des pointeurs, McDavid mettra la main sur le trophée Art-Ross et essaie de surpasser les 150 points. À 148, il a d’excellentes probabilités de réussir dès samedi quand il se frottera aux pauvres Sharks à San Jose. Le numéro 97 doit aussi jouer contre les «Avs», mardi, et à nouveau les Sharks, jeudi.

De plus, huit joueurs de la LNH ont obtenu la centaine et trois autres peuvent y aspirer, soit Rantanen, Elias Pettersson (Canucks de Vancouver) et Erik Karlsson (San Jose), qui en revendiquent 98 chacun. Dans le cas du troisième d’entre eux, il pourrait être le sixième défenseur à s’y rendre. Bobby Orr (six), Paul Coffey (cinq), Al MacInnis, Brian Leetch et Denis Potvin constituent les membres de ce groupe sélect.

Avec 95 points, Mitch Marner (Maple Leafs de Toronto) et Jack Hughes (Devils du New Jersey) auront à exceller d’ici la fin afin de se joindre au club des 100 en 2022-2023. À titre comparatif, huit patineurs ont franchi la centaine l’an passé, dont Jonathan Huberdeau qui en a inscrit 115 avec les Panthers de la Floride. McDavid a dominé avec 123.