Course aux séries : le CH pourrait changer la donne

La palpitante bataille pour l’obtention des deux laissez-passer des équipes repêchées dans l’Association de l’Est est loin d’être terminée et le classement actuel pourrait bien changer d’ici le 14 avril. Même s’il est éliminé, le Canadien de Montréal a la possibilité de modifier le portrait des séries.

Avec trois rencontres à disputer pour chacun des protagonistes principaux de la course, les Panthers de la Floride et les Islanders de New York se retrouvent dans le top 8 avec 89 points à leur actif, un de plus que les Penguins de Pittsburgh, menacés d’une première exclusion depuis 2005-2006. Aussi, la visite du Tricolore chez les Insulaires, mercredi prochain, risque d’influencer la suite, surtout si les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis continuent de faire suer leurs rivaux de Long Island.

Jusqu’ici, le Bleu-Blanc-Rouge leur a livré deux parties serrées, s’inclinant 2 à 1 en sol ennemi le 14 janvier et l’emportant 4 à 3 en prolongation le 11 février au Centre Bell. Le duel à venir sera le dernier de la campagne des Islanders, qui pourraient bien ressentir de la pression sur les épaules. Précédemment, ils recevront les Flyers de Philadelphie, samedi, et se rendront à Washington pour un rendez-vous avec les Capitals, lundi.

Une équipe fétiche et une bête noire

De leur côté, les Penguins regrettent encore d’avoir échappé leurs trois joutes de la saison face au Canadien; ils ont amassé deux points grâce à des revers en prolongation et s’ils avaient accompli le boulot devant la 27e équipe du classement général, ils seraient en meilleure posture. Or, ils auront maintenant à accumuler les points aux dépens de trois clubs éliminés, les Red Wings de Detroit (samedi), les Blackhawks de Chicago (mardi) et les Blue Jackets de Columbus (jeudi), pour espérer une qualification. Et il leur faudra un peu d’aide.

Pendant ce temps, les Panthers auront sur papier la vie moins facile, eux qui sont heureux d’avoir balayé les honneurs de leur série annuelle de quatre matchs contre le Tricolore. Ils débarqueront à Washington, samedi, avant de disputer deux duels à domicile lundi et mercredi, face aux Maple Leafs de Toronto et aux Hurricanes de la Caroline, respectivement. Cependant, il est possible que les pilotes de ces formations, surtout Sheldon Keefe chez les Leafs, décident de reposer des éléments-clés en prévision des séries.

Pour leur part, les Sabres de Buffalo sont encore en vie, mais ils ont besoin d’un miracle. Il leur reste cinq joutes, sauf qu’ils revendiquent seulement 83 points. Voilà un autre club qui aurait aimé mieux faire contre le CH, qui l’a défait deux fois en trois sorties.