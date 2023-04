Un peu de fierté svp!

Publié aujourd'hui à 11h54

Mis à jouraujourd'hui à 11h54

Je trouve ça dommage ce qui se passe chez les Canadiens en cette fin de saison.

L’équipe semble amorphe depuis quatre matchs. Je n’aime pas sa manière de se comporter sur la glace dernièrement. Même si les joueurs ont sans doute hâte que l’année se termine, ils doivent garder une attitude exemplaire et montrer davantage de fierté.

Les joueurs doivent réaliser que c’est un privilège de jouer dans la LNH, surtout au sein de l’une des plus prestigieuses organisations du sport professionnel avec une aussi riche tradition. C’est de leur devoir de se démener sur la patinoire soir après soir et de profiter de chacune des chances qui s’offrent à eux, autant les jeunes que les vétérans.

Ça doit être dur pour tout le monde dans le vestiaire présentement. Ce n’est pas évident pour personne, j’en conviens. Je suis convaincu que l’équipe aborde chaque match avec de bonnes intentions, mais elle est fragile mentalement et a tendance à se décourager rapidement si ça ne fonctionne pas comme prévu.

Sans enjeu, c’est normal de manquer de motivation par moment. C’est aux joueurs d’aller eux-mêmes la chercher. Mais je peux comprendre que la tâche est plus ardue en raison de tous les joueurs qui manquent à l’appel.

Même si on ne veut pas se servir des blessures comme excuses, c’est la réalité. En début de saison, on voyait une belle synergie dans le groupe. Plusieurs joueurs ont montré des choses prometteuses, mais les blessures sont malheureusement venues tout gâcher.

J’espère que les Canadiens trouveront le moyen de bien terminer la saison pour ne partir en vacances en laissant une mauvaise impression et un goût amer dans la bouche.

On a toujours tendance à se souvenir davantage de la fin, mais il ne faudrait pas oublier la progression de certains jeunes et les belles histoires qui ont ponctué la saison.

Quel accomplissement de Letang!

Passons maintenant à un sujet plus positif. Je veux prendre le temps de féliciter un petit gars de chez nous que j’ai connu à 19 ans, Kristopher Letang, pour avoir atteint le plateau des 1000 matchs dans la LNH.

C’est tout un accomplissement. Je suis vraiment fier de lui.

Ses blessures, ses deux AVC et la perte de son père ont été de douloureuses épreuves pour Kris, mais il a toujours gardé une bonne attitude, ce qui l’a aidé à surmonter ces obstacles. Avec toute l’adversité qu’il a dû traverser, il est un superbe modèle de persévérance.

J’ai toujours cru en lui. À l’époque où j’étais l’entraîneur des Penguins, je me suis battu pour lui faire une place avec le grand club. Je voulais absolument l’avoir dans mon équipe. Le temps m’aura donné raison.

Ce qui m’impressionne, c’est qu’il continue d’être dominant à son âge. Il se donne corps et âme aux Penguins avec ses «vieux chums» Sidney Crosby et Evgeni Malkin. Ces trois joueurs exceptionnels, que j’ai connus alors qu’ils étaient encore des adolescents, font toujours la différence dans les matchs 17 ans plus tard. Faut le faire!

Je me considère privilégié d’avoir dirigé ce groupe spécial de joueurs.

Même si ça fait longtemps que je suis parti de Pittsburgh, je suis resté proche de Kris, on s’écrit à l’occasion. Je n’ai pas manqué une seule seconde de la cérémonie en son honneur. Je l’ai d’ailleurs texté pour le féliciter pendant la journée. Tous les hommages qu’il reçoit sont pleinement mérités.

Les Penguins sont engagés dans une course captivante pour les séries. Ce ne sera pas facile de se qualifier, mais je l’espère de tout cœur.

L’équipe a participé aux séries pendant 16 années de suite. Je trouverais ça triste que cette séquence extraordinaire s’arrête. Kris a déjà trois bagues de la coupe Stanley, je lui en souhaite au moins une autre.

Félicitations Marc!

Je veux aussi féliciter Marc Joannette, qui a arbitré son 1520e et dernier match dans la LNH plus tôt cette semaine.

Je le connais depuis plus de 30 ans, soit depuis mes débuts comme entraîneur dans la LHJMQ au début des années 90. Je l’ai côtoyé plus tard dans la Ligue américaine et dans la LNH.

On a eu quelques accrochages au fil du temps, mais c’est tout à fait normal, ça fait partie de la «game». Reste que j’ai toujours eu du respect pour lui. Ça m’est arrivé de lui faire la vie dure, mais on peut maintenant en rire.

Être arbitre, c’est un métier ingrat. On oublie souvent que, comme les joueurs et les entraîneurs, ils doivent faire beaucoup de sacrifices pour se rendre au plus haut niveau. C’est tout un exploit d’avoir réussi à y rester aussi longtemps. Il peut être fier de sa carrière.

Bonne retraite Marc! Profites-en bien!

