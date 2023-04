Un exploit que n’attendait plus Ryan Nugent-Hopkins

À la surprise de plusieurs, Ryan Nugent-Hopkins a atteint le plateau des 100 points en une saison, mercredi soir. L’attaquant des Oilers d’Edmonton, premier choix du repêchage de 2011, a finalement rempli ses promesses.

À 29 ans, le Britanno-Colombien n’avait pas du tout à rougir de sa carrière dans la Ligue nationale jusqu’à présent, mais il n’avait jamais franchi les 70 points. Lui-même commençait à croire qu’il n’attendrait jamais ce genre de nombre.

«Je ne pensais pas vraiment y parvenir, pour être honnête, mais je suis réellement fier de le faire avec ce groupe», a-t-il mentionné en mêlée de presse, mercredi soir.

Nugent-Hopkins est ainsi le troisième compteur de 100 points des Oilers cette année, après Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ils forment d’ailleurs le premier trio de coéquipiers depuis les Penguins de Pittsburgh de 1995-1996 (Mario Lemieux, Jaromir Jagr et Ron Francis) à accomplir cet exploit.

«Je crois que c’est assez spécial. Connor et Leon le font chaque année. Ils sont des joueurs et des coéquipiers incroyables, mais de les voir faire ça chaque année de façon constante, c’est quelque chose qui ne se voit pas souvent. Personnellement, j’essaie d’aider du mieux que je peux et je suis heureux de faire partie de ce groupe», a humblement rappelé «RNH».

Une douzaine d’années

Le joueur de centre a dû attendre 12 campagnes avant d’inscrire 100 points. L’an dernier, Steven Stamkos avait vécu un scénario semblable en y parvenant après 14 ans. Évidemment, le record appartient à Gordie Howe, qui a attendu sa 23e saison avant de récolter 103 points, en 1969-1970, à l’âge de 40 ans.

«Je peux vous dire que j’ai vu beaucoup de progrès dans son jeu cette année, pas seulement en termes de points, a assuré l’entraîneur-chef Jay Woodcroft. Arriver à 100 points, c’est tellement spécial, mais il est utilisé à toutes les sauces et passe un peu sous le radar parce que nous avons d’autres joueurs spéciaux ici. Mais vous savez quoi? Il est certainement apprécié ici par le personnel d’entraîneurs et ses coéquipiers, puisqu’il est un gagnant. Il fait toutes sortes de petites choses qui aident l’équipe à gagner et nous sommes chanceux de l’avoir.»

Nugent-Hopkins et les Oilers ont trois autres matchs à disputer pendant cette saison régulière. McDavid tentera de profiter de la visite de samedi chez les Sharks de San Jose pour obtenir un 150e point.