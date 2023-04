Robin Lehner est maintenant poursuivi pour fraude

Le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner, qui avait déclaré faillite en décembre, risque maintenant de devoir se justifier devant les tribunaux, car certains créanciers le poursuivent pour fraude.

Comme l’a indiqué cette semaine le site The Athletic, la compagnie de la famille Lehner – Solarcode – fait l’objet d’une poursuite relativement à un prêt non remboursé de 3,9 millions $. Toutefois, il y a beaucoup plus, puisque le Suédois aura à affronter Aliya Growth Fund, qui tente de récupérer son argent.

Ainsi, celui ayant déclaré des actifs de 5,2 millions $ contre un passif de 27,3 millions $ quand il a choisi la faillite aurait également accumulé des dettes de 95 000 $ auprès d’American Express; une partie de cette somme est reliée à l’embauche d’un avocat. Par ailleurs, 60 000 $ du total environ a été consacré à l’achat de poissons tropicaux au Nevada et en Floride.

«Les avocats d’Aliya ont écrit que les Lehner ont demandé et reçu des montants significatifs en effectuant des déclarations fausses et trompeuses. Ces mensonges concernent l’incapacité des Lehner à dévoiler les autres prêts problématiques et les véritables informations à propos de leurs avoirs et leur pouvoir de rembourser», a précisé la même source.

Cette dernière a rapporté quelques mois auparavant que le gardien – inactif cette saison à la suite d’une opération à la hanche – avait dépensé 1,2 million $ en 2017 pour se procurer des serpents exotiques et des reptiles; il n’aurait pas entièrement payé le total dû.