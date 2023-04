PSG: Mbappé «pas d'accord» avec l'utilisation de son image

« Pas le Kylian Saint-Germain »: Mbappé a affiché jeudi son désaccord avec l'utilisation de son image pour la campagne de réabonnement de la saison 2023-2024 du Paris Saint-Germain, déjà engluée dans une crise sportive.

Jeudi en fin d'après-midi, la vidéo, qui devait être destinée uniquement aux abonnés du Parc des Princes, était visible sur YouTube, où elle est affichée en « non répertoriée » et donc pas disponible dans les résultats de recherche. Elle avait été rendue indisponible jeudi après-midi avant de l'être à nouveau, sans modifications.

Cette vidéo n'a « pas été validée par le service communication du PSG » avant d'être publiée, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, ajoutant que des explications avaient eu lieu dans l'après-midi avec l'entourage de Mbappé.

« Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a écrit la star parisienne après avoir vu la campagne promotionnelle où il est en vedette.

« À aucun moment informé »

« À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur », a-t-il ajouté, et « cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée ».

L'attaquant français affirme qu'il ne lui a jamais été indiqué que cette interview serait utilisée dans ce but-là, sachant que d'autres joueurs ont aussi été interviewés ce jour-là, a précisé son entourage à l'AFP.

« Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a conclu le joueur dans un communiqué.

Mbappé est le seul à prendre la parole dans le film promotionnel pour la campagne de réabonnements pour la saison 2023-2024, où ne figurent pas les autres mégastars parisiennes, Lionel Messi, qui pourrait quitter le club à la fin de son contrat en juin, ni Neymar, blessé.

Les prometteurs « Titis » parisiens Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni ainsi que l'international portugais Nuno Mendes figurent dans le clip, ainsi que le jardinier du stade.

Filmé, assis seul dans les tribunes du Parc des Princes, Mbappé évoque les supporters. « Le 12e homme, c'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles », déclare-t-il notamment. « Être Parisien, c'est être fier, de ce que l'on est, de ce que l'on représente (...) et ne jamais oublier d'où on vient. »

Kylian Mbappé avait déjà pris position pour défendre les droits d'images individuels des internationaux en équipe de France.

En mars 2022, il avait refusé de participer à une séance photo avec les sponsors de l'équipe de France, car il dénonçait la convention qui obligeait les joueurs sélectionnés à se soumettre aux opérations publicitaires de la FFF. Il avait réitéré ses propos lors d'un autre rassemblement en septembre 2022.

Au PSG, ce n'est pas la première fois que l'attaquant français fait des sorties médiatiques contre son club. En octobre, après avoir souligné qu'il préférait son rôle en équipe de France, bien plus libre, que celui qu'il appelle lui-même « pivot » au Paris SG, il en avait remis une petite couche en écrivant sur Instagram ce mot-clé: « #pivotgang » dans la foulée du terne match à Reims (0-0).

Après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Rennes et Lyon, le PSG, qui n'a plus que six longueurs d'avance sur Lens et Marseille, se déplace samedi à Nice.