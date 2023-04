Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 7 avril qui en valent le détour.

Tennis: Casper Ruud c. Sebastian Baez

Au tournoi d’Estoril, au Portugal, deux des meilleurs athlètes de moins de 25 ans croiseront le fer en quarts de finale. Baez, joueur argentin de 22 ans, a fait son entrée dans le top 100 mondial à la fin de l’année 2021 et il occupe aujourd’hui le 32e échelon. Son rival norvégien protège quant à lui jalousement sa place parmi les 10 meilleures raquettes au monde depuis le mois de septembre 2021.

Ruud est friand de terre battue: il affiche un taux de victoire de presque 73 % et a remporté huit de ses neuf titres sur cette surface. Gare à Baez, toutefois, qui excelle aussi sur terre battue et qui tentera de défendre avec succès sa couronne à Estoril. En 2022, il avait aisément disposé de Frances Tiafoe en grande finale.

Prédiction: Victoire en trois manches de Casper Ruud – 3,80

Baseball: Mets de New York c. Marlins de Miami

Les attentes sont élevées, très élevées pour l’équipe de la Grosse Pomme cette saison. Le propriétaire Steve Cohen n’a pas hésité à sortir le chéquier pendant la dernière saison morte, si bien que les Mets sont désormais l’équipe la plus dépensière, et de loin, du circuit Manfred.

Leur saison ne s’est toutefois pas amorcée comme prévu: après avoir remporté une première série face aux Marlins, ils ont été surpris par la force de frappe des Brewers de Milwaukee et ont été balayés. Ils feront enfin leurs débuts à domicile, vendredi, et le duel de lanceurs partants devrait les avantager. Tylor Megill (1-0) a été excellent à ses débuts, tandis qu’Edward Cabrera (0-1) a paru déboussolé au monticule pour les Marlins. Les vedettes Pete Alonso, Brandon Nimmo et Francisco Lindor pourraient lui causer bien des ennuis.

Prédiction: Victoire des Mets de New York – 1,62

Hockey: Rocket de Laval c. Monsters de Cleveland

Au moment le plus opportun, le Rocket surfe sur sa plus longue séquence victorieuse de la campagne. Grâce à une récolte de 19 buts, la troupe de Jean-François Houle a triomphé à ses quatre derniers duels. Avec cinq rencontres à faire au calendrier, l’équipe lavalloise détient une petite priorité d’un point sur les Monsters au cinquième rang de la section Nord, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Le Rocket devra avoir à l'œil l’attaquant Trey Fix-Wolansky, cinquième meilleur pointeur du circuit. Il pourra sûrement compter sur le retour de Cayden Primeau, qui n’a pas été très impressionnant face aux Red Wings de Detroit mardi.

Prédiction: Victoire du Rocket de Laval – 1,76