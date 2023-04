«Nous sommes encore frustrés» - Jacob Markstrom

Les Flames de Calgary ont momentanément sauvé leur saison en défaisant les Jets de Winnipeg, mercredi, mais s’ils avaient accompli leur boulot la veille, ils se retrouveraient en meilleure position.

Le gain de 3 à 1 acquis au Manitoba a relancé les hommes de l’instructeur-chef Darryl Sutter, qui venaient de s’incliner 4 à 3 devant les misérables Blackhawks de Chicago la veille.

Tout est encore possible pour les Flames, neuvièmes de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey. Ils revendiquent 89 points, tout comme les Jets, qui détiennent cependant une rencontre en main.

Conséquemment, les joueurs sont un peu ambivalents quant au déroulement des derniers jours. Les prochains resteront aussi les plus déterminants de leur campagne. Ils visiteront les Canucks de Vancouver, samedi, avant de recevoir les Predators de Nashville, 10es dans l’Ouest avec 86 points et cinq duels encore à jouer, lundi. Les Sharks de San Jose constitueront leurs derniers rivaux, mercredi.

«Nous sommes encore frustrés et je pense que cela nous a influencés un peu à l’aube de cet affrontement, a affirmé le gardien Jacob Markstrom aux médias. Il y avait davantage d’émotions que d’habitude. L’atmosphère était excellente et il s’agit d’une grosse victoire, mais il faut continuer.»

Ainsi, l’équipe albertaine a su relever la tête à un moment crucial.

«Les médias et les gens à l’extérieur du vestiaire nous ont répété que c’était le plus gros match de la saison et qu’il fallait gagner, sans quoi, nous étions cuits. Ou encore, ils disaient à quel point nous sommes mauvais depuis la pause de la partie des étoiles. J’ai dit aux joueurs de bloquer tout cela et de jouer le match», a expliqué Sutter.

«Mais nous n’y sommes pas. [...] Ça reste un bon coup qui nous a seulement permis de réduire l’écart.»

Un peu mieux pour Huberdeau

Même s’il risque de ne pas récolter la moitié de son total de points (115) de la campagne 2021-2022, Jonathan Huberdeau représente un élément-clé à Calgary et sa contribution sera requise dans les trois rendez-vous à venir. Aussi, le Québécois va mieux offensivement, ayant inscrit au moins un point dans chacune de ses quatre plus récentes rencontres. Il en compte 54 en 76 duels cette saison.

Pour ce qui est de l’ancien du Canadien de Montréal Tyler Toffoli, il avait obtenu cinq points en trois matchs avant d’être blanchi, mercredi. Avec 34 buts à son actif, il est assuré d’établir un sommet personnel pour le total de filets en une année.