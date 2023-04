Marner n’a pas apprécié être laissé de côté

Les Maple Leafs de Toronto sont assurés de terminer au deuxième rang de la section Atlantique et n'ont plus rien à gagner d’ici la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey, ce qui a incité leur entraîneur-chef Sheldon Keefe à garder au repos des éléments-clés, une décision ne faisant pas l’unanimité.

Au lendemain de leur victoire de 3 à 0 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, samedi, les Leafs ont retranché par mesure préventive Mitch Marner, Mark Giordano et Jake McCabe lors de l’affrontement face aux Red Wings de Detroit. Ceux-ci en ont profité pour quitter la Ville Reine avec un gain de 5 à 2 en poche et le résultat n’a pas plu à Marner, qui aurait aimé reprendre le collier en dépit de l’enjeu pratiquement inexistant de la rencontre.

«C’est dommage... nous avons des gens ici qui s’occupent des statistiques et de tout le reste, j’imagine. Ils sont payés pour cela et ils veulent être certains qu’on porte notre attention sur des objectifs plus importants, a commenté l’attaquant aux médias cette semaine, sans prononcer le nom de Keefe. C’est vraiment dur, mais il y a des trucs davantage majeurs à aborder.»

Avec cinq joutes à disputer avant le début des séries, Toronto voudra demeurer en santé et laisser toute fatigue de côté. Aussi, il risque d’y avoir d’autres décisions du genre dans les jours à venir, possiblement pour le duel de samedi contre le Canadien de Montréal.

D’ici là, les hommes de Keefe visiteront les Bruins de Boston, ce soir. Le vétéran Ryan O’Reilly effectuera un retour au jeu après avoir manqué 14 parties à cause d’une blessure à la main subie en recevant un tir d’Auston Matthews.

Cette rencontre sera présentée sur TVA Sports et TVA Sports Direct à compter de 19h.

Ce sera suivi du duel opposant les Kings de Los Angeles aux Golden Knights de Vegas, dès 22h.

Bientôt pour Taylor Hall

L’une des questions qui persistent dans le camp des Bruins est de savoir si Taylor Hall sera en mesure d’obtenir un peu de temps de jeu avant les séries éliminatoires. L’attaquant est blessé depuis la fin du mois de février.

L’entraîneur-chef Jim Montgomery a affirmé qu’il ne s’attendait pas à le voir en uniforme contre les Leafs. Hall a donné ses premiers coups de patin depuis le 25 février avec le groupe, mercredi.

«Je me sens bien. J’ai essayé d’utiliser ce temps pendant que tout le monde jouait pour me reposer et m’assurer que mon mental est à point pour, espérons-le, un long parcours en séries. Je me sens reposé. J’ai l’impression d’avoir l’énergie que les gars à travers la ligue manqueront grâce à cette période.»