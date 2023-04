Les Blue Jays poursuivent sur leur lancée

La confrontation entre Vladimir Guerrero fils et Shohei Ohtani a de quoi faire saliver plus d’un amateur de baseball, mais avant ce duel attendu entre les Blue Jays de Toronto et les Angels de Los Angeles, la seule équipe canadienne des majeures a disposé des Royals de Kansas City par la marque de 6 à 3, jeudi, au Kauffman Stadium.

Les Jays (4-3) ont remporté trois de leurs quatre affrontements contre les pauvres Royals (1-6), ce qui leur a fait du bien avant de croiser les Angels (4-2), vendredi à Anaheim. Guerrero fils a notamment frappé un circuit dans un deuxième match consécutif.

Le fils de la légende des Expos de Montréal a atteint les sentiers trois fois en cinq présences au bâton. Après un simple en première manche, il a été poussé à la plaque par le double de Matt Chapman.

Cavan Biggio a aussi envoyé une balle au-delà des limites du terrain, tandis que Bo Bichette et Daulton Varsho se sont chargés des autres points.

Les Jays ont gardé les Royals hors de la feuille de pointage jusqu’en huitième manche. Kansas City a inscrit trois points aux dépens du releveur Trevor Richards, qui a laissé sa place après n’avoir effectué aucun retrait.

Kevin Gausman (1-1) a été crédité de la victoire et Adam Cimber du sauvetage.

Les Sox retrouvent le sourire

À Detroit, les Red Sox avaient grand besoin de se changer les esprits après le balayage de leur série de trois matchs par les Pirates de Pittsburgh. Boston a connu une bonne sixième manche pour signer une victoire de 6 à 3 aux dépens des Tigers.

Adam Duvall est un joueur qui n’allait nulle part dans la formation bien nantie des Braves d’Atlanta. Maintenant avec les Sox, le vétéran de 34 ans se révèle comme l’une des très bonnes signatures de l’hiver dans le baseball majeur.

Duvall a réussi en sixième un circuit de trois points, son troisième de la campagne, et il a été long de 414 pieds. Le natif du Kentucky a produit 12 points jusqu’à présent, un sommet dans le baseball majeur, en plus de conserver une moyenne au bâton de ,458.

Outre Duvall, Rafael Devers s’est aussi distingué en attaque en étirant les bras et en cognant un double au cours de cette fameuse sixième manche de quatre points.

Au monticule, Chris Sale (1-0) a ajouté une première victoire à sa fiche cette saison. Il pourra remercier ses quatre lanceurs de relève, dont Kenley Jansen, auteur du sauvetage.