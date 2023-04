La vente de la WWE et le retour de Vince McMahon font jaser

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent en long et en large de la vente de la WWE à Endeavor et de la nouvelle société avec l’UFC, du retour de Vince McMahon en charge du créatif, de leur fin de semaine à WrestleMania et de la grosse annonce de Tony Khan. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :