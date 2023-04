Le vétéran du Lightning et ancien des Canadiens Corey Perry a allumé plusieurs feux, mercredi, dans un match très robuste contre les Rangers.

Le teigneux ailier de 37 ans a notamment jeté les gants deux fois, a été impliqué de près dans la séquence ayant envoyé le capitaine des Rangers, Jacob Trouba, à l’infirmerie et il a aussi trouvé le moyen de bousculer le gardien Igor Shesterkin en fin de rencontre.

À lire aussi: Les Rangers et le Lightning emportés par un élan de violence

Tout ça en ayant plus ou moins l’air innocent. C’est un art qui se perd, a déploré le journaliste Renaud Lavoie, jeudi, lors de sa chronique à l’émission «JiC».

«C'est ça la beauté de Corey Perry, on ne dirait jamais que c'est fait exprès», a-t-il évoqué, avant de préciser que non, Perry a définitivement cherché tous les problèmes qu’il a causés et les réponses qu’il a reçues.

«Il fait toujours exprès pour trouver une façon de déranger et il n'y en a plus, des joueurs comme ça, a souligné Renaud. Il est vraiment le dernier des Mohicans. Le seul. Dommage!»

Il a aussi été question, durant sa chronique, de l’état de Jake Allen et d’un changement de réglementation qui pourrait, «par la bande», mettre fin aux bagarres dans la LNH.

Voyez «la Mise en échec» en vidéo principale.