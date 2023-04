Et si un golfeur de la LIV remportait le Masters?

Le souper des champions est derrière nous, pas de chicane, pas d’anicroches. Les rondes de pratique sont derrière nous. Pas de bataille, pas de zizanie. Le concours de normale 3 est derrière nous. Place au golf. Place au Super Bowl de notre sport. La planète golf retient son souffle, ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait.

Jusqu’à dimanche, je vous propose une série de textes sur le tournoi des Maîtres. Sur le déroulement, les pointages et surtout sur le portrait de cet évènement, qui avec une classe hors du commun, s’est élevé au-dessus du bruit et qui a tracé les standards et la marche à suivre pour les prochains tournois majeurs à venir.

Ils ont traité tout le monde de la même façon, tout le temps. À travers les vidéos promotionnels, les entrevues, les temps de départ. Tout. Pas d’enfantillage, pas de protectionnisme. Rien. Parfait. Augusta aura été parfait. Maintenant, il n’en tient qu’à ceux qui sont sous les feux de la rampe de livrer la marchandise.

Évidemment que les golfeurs de la LIV ont une cible dans le dos. Évidemment qu’ils seront scrutés de près. Une partie de la populace Twitter, sans vergogne, qui est sur leur bout de son siège en espérant les voir s’effondrer pour crier à tue-tête au brunch de Pâques: JE LE SAVAIS!

Après une ronde

Une journée de golf sur quatre dans les livres, trois meneurs partagent le haut du tableau. Hovland, Rahm, Koepka, tous à -7. Mais dans le rétroviseur: Cameron Young et Jason Day, à -5.

Je trouve ça beau ce qui arrive à Jason Day. Après avoir passé 51 semaines au sommet du monde du golf. Après 17 victoires professionnelles, une victoire majeure en 2015 au Championnat de la PGA, la chute a été brutale. Mal conseillé, mal coaché, mal toute. Après avoir probablement vidé les tablettes des pharmacies du coin de Robaxacet, il est de retour. Il est de retour avec un élan gracieux, un élan fluide et aussi, mais surtout, les idées claires.

Comme le dit l’expression, il a mis ses bottes de travail. Jason Day pourrait l’emporter cette semaine, et s'il réussit ce tour de force, je ne garantis pas que je ne verserai pas une larme. Pas autant qu’à la mythique victoire de Tiger en 2019, mais quand même. Quelque part entre la naissance de mes enfants et la retraite de Derek Jeter, pour vous donner un ordre de grandeur en termes d’émotions!

Pour Day cette année, c’est six top 10 en 13 sorties. Pas mal pour un gars qu’on pensait ne jamais revoir.

Un Tigre discret.

C’est de façon très discrète que Tiger Woods a commencé son tournoi à Augusta. Avec score de 74 (+2), il a offert une performance en dents de scie dans un environnement pas évident, pour un athlète affaibli par les blessures. Par affaibli, j’entends, sa capacité à se déplacer sur les installations d'Augusta qui représente un bon défi à marcher sur quatre jours. Cela peut paraître

anodin, mais c’est à considérer. Et quand, vers le 12e trou, le Tigre a commencé à démontrer de l’inconfort, on savait que la semaine ne serait pas de tout repos.

Les golfeurs de la LIV

La journée d’aujourd’hui appartient à Brooks Koepka. -7 (65). Co-meneur après 18 trous, malgré une pénalité au 13e. Il s’est montré très solide, et particulièrement avec le fer droit, le bâton qui l’aura sacré champion de l’invitation Orlando de la LIV Golf.

Koepka est dans une zone à part présentement. Niveau golf, il est aussi solide que dans sa période de domination de 2017-2019 ou il dominait outrageusement. Mentalement, il semble libéré. Il semble surtout en paix avec ses décisions et son statut actuel.

Il prendra le départ demain à 8h48 avec Dany Willett et Gary Woodland. Si au terme de la deuxième ronde, Koepka est encore au sommet du tableau, j’imagine déjà certaines personnes faire des boutons, Jay Monahan en haut de la liste.

À cinq coups derrière, ne comptez pas Smith comme vaincu.

Vu les conditions météo dans les prochains jours, les choses pourraient se gâter et le tournoi pourrait même se terminer lundi.

D’ici la fin, jasons golf, jasons Masters !

• -7 Brooks Koepka

• -2 Cameron Smith

• -1 Patrick Reed, Phil Mickelson, Joaquin Niemann, Dustin Johnson

• E Talor Gooch, Abraham Ancer, Harold Varner III

• +1 Jason Kokrak

• +2 Sergio Garcia, Thomas Pieters, Charl Schwartzel, Bryson DeChambeau, Mito Pereira

• +4 Louis Oosthuizen

• +5 Bubba Watson

