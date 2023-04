Denis Gurianov ne portera pas le chandail de la fierté

L'attaquant du Canadien de Montréal Denis Gurianov ne participera pas à la séance d'échauffement avant le match de jeudi soir contre les Capitals de Washington au Centre Bell et ne portera ainsi pas le chandail de la fierté, a indiqué l'entraîneur-chef Martin St-Louis en point de presse.

Celui-ci a mentionné que des motifs d’ordre familial sont à l’origine de cette décision. Gurianov imitera donc quelques compatriotes russes ayant renoncé à arborer le gilet de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion, notamment le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov. Plus récemment, Ilya Lyubushkin (Sabres de Buffalo) et Andrei Kuzmenko (Canucks de Vancouver) ont décidé de ne pas enfiler le dossard.

«On ne sait pas les répercussions là-bas [en Russie]. Je ne juge pas Guri, car je n’ai jamais marché une journée dans ses souliers. Je respecte sa décision», a déclaré le pilote.

Voyez le point de presse complet de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

«En amont du match, nous avons été informés qu’un de nos joueurs a choisi, pour des raisons familiales, de ne pas porter le chandail de la fierté, et à ce titre, il ne participera pas à la période d’échauffement avec ses coéquipiers. Bien que nous comprenions les motifs ayant mené à cette décision, nous espérons que l’attention d’aujourd’hui restera là où elle doit être, soir sur l’opportunité que nous avons d’insuffler un changement social positif et de créer des communautés plus tolérantes, inclusives et accueillantes pour tous, sans exception», a précisé le Canadien par voie de communiqué.

Pour le reste, le programme prévu par l’organisation du Tricolore s’effectuera normalement. D’ailleurs, à l’entraînement, les instructeurs ont utilisé des rubans aux couleurs de l’arc-en-ciel pour leurs bâtons.

«Nous sommes tous sur cette planète. Nous devrions nous aimer les uns les autres et là, c’est l’une de ces soirées pour le montrer», a affirmé St-Louis.