DANS LA MIRE DU CH? | «Il est de la trempe des Caufield, Marner et DeBrincat»

MOOSE JAW | «On me demande souvent: "peut-il être un Cole Caufield, un Mitch Marner ou un Alex DeBrincat?". Pour moi, la réponse est oui. Il est de cette trempe. Il a clairement une chance de devenir une star dans la LNH.»

«Il», c’est Zach Benson, un très bel espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voyez l'entretien complet du jeune homme avec TVASports en vidéo principale.

Et la déclaration que vous venez de lire a récemment été lancée à l’auteur de ces lignes par son entraîneur chez le Ice de Winnipeg, James Patrick, qui est honnêtement très loin d’être le dernier venu.

Patrick, un ancien défenseur, a disputé plus de 1200 matchs dans le circuit Bettman, y récoltant au passage plus de 600 points. Il a également été entraîneur adjoint dans la LNH pendant 11 ans. En résumé, il a vu neiger.

Vous remarquerez que les trois joueurs (Caufield, DeBrincat, Marner) cités par l’instructeur dans le cadre de sa projection concernant Benson sont tous de petite taille. Et ce n’est pas un hasard.

Zach Benson, un dynamique ailier gauche, mesure 5 pieds 10 pouces et pèse... 159 livres. Mais ces mensurations ne sont que l’un des nombreux facteurs le liant aux vedettes ci-haut mentionnées.

Parmi les autres points communs, une qualité se nommant «talent pur» occupe une place prédominante.

«Des mains et une vision du jeu sublimes»

À 17 ans, Zach Benson est le plus jeune attaquant de son équipe, qui compte notamment dans ses rangs Matthew Savoie et Conor Geekie, deux avants sélectionnés en première ronde du dernier encan LNH.

Mais c’est quand même Benson qui a terminé la saison au sommet des marqueurs de son club. En 60 matchs, celui qui porte le no 9 a amassé 98 points.

L'an dernier, à seulement 16 ans, il a également pris le premier rang des pointeurs du Ice en séries éliminatoires.

«Il a des mains et une vision du jeu sublimes. Il crée plus de jeux que tous les autres gars de notre équipe et est aussi celui qui s’offre lui-même les meilleures chances de marquer», louange Patrick, sans retenue.

L'adolescent natif de Chilliwack en Colombie-Britannique est carrément maître dans l'art de se faire oublier des défenseurs adverses. Très souvent, il analyse bien le jeu, trouve facilement les espaces libres et enfile l'aiguille sans que personne ne l'ait vu venir.

Si le talent du petit patineur saute aux yeux, le principal intéressé affirme aussi porter une attention particulière à son jeu sans la rondelle, ce que l'auteur de ces lignes, au terme de plusieurs heures de visionnement, confirme sans aucun doute.

Benson est carrément l'un des meilleurs de la WHL en échec-avant et pour ce qui est de créer des revirements. Sa vitesse de niveau élite lui permet d'embêter le porteur de la rondelle et très souvent de le dépouiller du précieux objet.

Le jeune patineur est également utilisé régulièrement en désavantage numérique et y accomplit une splendide besogne, enfilant même quelques buts à l'occasion en ces circonstances.

«Je me considère comme un joueur complet. Je suis selon moi doté de très bons instincts offensifs, mais je ne fais pas de compromis défensivement. Je dirais que mon approche ressemble à celle de Brayden Point. C’est vraiment sur lui que j’essaie de copier mon rendement. Il joue de la bonne façon et ne tourne jamais les coins ronds dans son territoire, mais peut aussi faire beaucoup de dégâts en zone ennemie.»

«J’essaie vraiment d’être un atout sans la rondelle, poursuit Benson. J’adore me servir de mon bâton pour créer des revirements ce qui, ultimement, me donne des chances de marquer.»

Son entraîneur confirme, par la phrase qui suit, la véracité des propos de son poulain.

«Je l’utilise partout, actuellement. Je lui fais confiance, peu importe la situation. Il est honnêtement très polyvalent.»

Trop petit pour la LNH?

On a beau être en 2023 et dominer ses pairs, il y aura toujours davantage de doutes et de craintes à notre endroit si l’on est un joueur de petite taille.

Dans le cas de Benson, la principale question le concernant est aussi évidente que redondante : parviendra-t-il à ajuster son jeu à celui de la LNH?

«Je regarde un gars comme Brayden Point, encore une fois. Il s’est adapté très rapidement au jeu de la LNH et l’a fait malgré sa petite stature, précise Benson avec confiance. Je suis peut-être petit, mais je suis solide sur mes patins et fort sur mon bâton. Ajoutons à cela mon intelligence sur la patinoire et je pense que tout se passera bien contre des joueurs plus gros dans la LNH.»

«Soyons clairs : il n’a peur de rien», confirme son entraîneur.

Cela dit, l’attaquant ne cache pas son désir d’ajouter de la force brute à son attirail et sait pertinemment que l’été à venir sera déterminant, à cet égard.

«Si J’avais à cibler un aspect où j’aimerais être plus convaincant avant de tenter le grand saut, c’est celui-là (la force). Mais je sens que ça s’améliore, ces derniers temps. Je compte continuer à travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Je vise un gros été d’entraînement où je pourrai concentrer mes efforts sur ma puissance, mon explosion et la vélocité de mon tir.»

«Je dois me battre avec lui pour l’expulser de la glace»

Et si son travail estival se déroule comme prévu, pense-t-il pouvoir graduer dans la LNH dès l’an prochain?

«Je pense qu’il y a assurément une chance, dépendamment du club qui me sélectionnera. Mais s’il n’en tenait qu’à moi, je dirais oui. Je pense vraiment que c’est possible.»

Et s’il y en a un qui croit en Benson, c’est bien James Patrick.

«Sa plus grande qualité est sa passion. Son éthique de travail et le temps qu’il met à essayer d’être meilleur, c’est assez fou. Il est toujours sur les patinoires extérieures en soirée et je dois me battre avec lui pour l’expulser de la glace après nos entraînements, même les jours de matchs. Il mange et respire hockey. Tu ne peux pas parier contre ce gars-là.

Crédit photo : Ice de Winnipeg

«Caufield, Marner, Gaudreau... Les habiletés élites de ces gars-là compensent pour leur petite stature. Regarde ce que Wyatt Johnston a fait cette année dans la LNH à 19 ans! C’est une nouvelle ère. Zach sera un joueur explosif dans ce circuit et sa grandeur ne fera pas de différence.»

Les Canadiens comptent déjà dans leurs rangs plusieurs petits attaquants, notamment Cole Caufield, Brendan Gallagher, Rafaël Harvey-Pinard, Sean Farrell et Filip Mesar.

L'organisation osera-t-elle malgré tout opter pour Zach Benson, s’il est toujours libre? Ultimement, le gabarit de l'attaquant est probablement son seul «défaut» digne de mention.

Dans l'histoire récente, cracher sur le meilleur joueur disponible et repêcher selon ses besoins est loin d'avoir été une stratégie de repêchage payante, pour le CH.

Et si Benson est toujours disponible au moment de la prise de parole de Kent Hughes, il y a de très fortes chances qu'il soit, et de loin, le joueur le plus talentueux et complet à pouvoir être appelé sur l'estrade...

Zach Benson

Ice de Winnipeg

Ailier gauche

5 pieds 10 pouces, 159 livres

Saison 2022-2023 (60 matchs): 36 buts, 62 aides - 98 points