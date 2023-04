Après les pots-de-vin, les pots de fleurs!

Mario Cecchini prendra les rênes de la LHJMQ le 8 mai. Pour en apprendre plus sur le parcours professionnel du nouveau commissaire, c'est le balado «Femme d’Hockey» que vous devez écouter.

Dans l’épisode de la semaine qui lui est consacré, Cecchini discute avec l’animatrice Isabelle Ethier de son histoire avec le hockey, du joueur qui l’a le plus marqué et de son plus grand moment sportif, qui lui a d'ailleurs valu... une amende!

Il a aussi raconté une anecdote savoureuse à propos de Manon Rhéaume. Alors qu’il travaillait à CKAC en 1992, il avait envoyé des fleurs à la gardienne en guise de «pot-de-vin» pour qu’elle accepte de passer en entrevue avant la station rivale de l’époque, CJMS. Et le stratagème a fonctionné!

«En 1992, j’étais producteur de l’émission Les amateurs de sports. C’est l’année que Manon Rhéaume a participé au camp d’entraînement du Lightning. À l’époque, il y avait une bataille de cotes d'écoute entre CKAC et CJMS, qui avait une émission de sport en même temps. Tout le monde voulait parler à Manon Rhéaume. Je lui avais envoyé des fleurs dans le vestiaire au nom de CKAC. Je pense que c’est grâce à ça qu’on l’a eue en entrevue avant l’autre station. C’était un beau moment.

«C’était tellement exceptionnel à ce moment-là, c’était hallucinant. On l’a carrément soudoyée. C’est Paul Wilson qui s’occupait d’elle avec National et il y avait beaucoup de demandes d’entrevue. On la voulait chaque jour. Quand elle est par la suite venue rencontrer les journalistes à Montréal en octobre, elle avait dit à tout le monde qu’elle avait reçu des fleurs de la part de CKAC. C’était ben drôle!»

Confiant, Cecchini se sent à la hauteur des attentes pour accomplir son nouveau mandat, qui sera très certainement sous les feux des projecteurs.

Même s’il baigne dans le football depuis plusieurs années, on sent que le hockey a une place bien spéciale dans son cœur. Ancien joueur, il se qualifie de «petite peste» qui ne donnait pas sa place sur la glace!

Son idole? Comme plusieurs Québécois de son âge, il s’agit de Guy Lafleur, et ce, depuis ses années avec les Remparts. Des souvenirs avec nos légendes des Canadiens, il en a plusieurs et il ne se gêne pas pour nous les partager. À notre plus grand bonheur!

Écoutez ce balado dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (02:31)

Retour sur certains moments reliés au hockey :

Quelle place prend le hockey dans ta vie?

Tu as travaillé dans les communications, par exemple en tant que VP de CKAC Sports ou encore avec Cogeco. Tu as donc une belle vision et connaissance de comment faire parler du sport. Est-ce que ça t’aidera dans ton mandat?

Pourquoi est-ce si important pour toi de travailler auprès des jeunes?

Tirs de barrage (15:37)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions en rafale à son invité :

«Steamé» ou «toasté»?

Condo en ville ou maison en campagne?

Endurance ou puissance?

Changement ou stabilité?

Lemieux ou Gretzky?

Place aux femmes (18:11)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport :

Peux-tu nous parler d’un moment marquant que tu as vécu avec une femme dans l’univers hockey?

Tu es un fier «féminisateur» du leadership. Qu’est-ce que ça signifie pour toi?

La passe sur la palette (24:43)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide :

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

Si je te donnais l’occasion de faire «une passe sur la palette» à un organisme, ce serait lequel?

Échos de vestiaire (27:21)

Isabelle demande à son invité de nous raconter une anecdote :

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Découvrez ici tous les autres épisodes.

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.