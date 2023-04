Un bâton utilisé par Babe Ruth vendu à très gros prix

Un bâton de 44,6 onces ayant servi au légendaire Babe Ruth durant la saison 1921 du baseball majeur a trouvé preneur à l’encan pour la somme colossale de 1,85 million $.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le quotidien «USA Today» en rapportant l’information transmise par la firme Hunt Auctions. Sans préciser l’identité de l’acquéreur, le journal a précisé qu’il s’agissait d’un montant record.

Ruth a présenté des statistiques phénoménales lors de la campagne 1921, sa deuxième avec les Yankees de New York. À l’époque âgé de 26 ans, il a conservé une moyenne au bâton de ,378, totalisant 59 circuits et 168 points produits, en plus de croiser le marbre 177 fois et de soutirer 145 buts sur balles. Le cogneur en a profité pour établir une nouvelle marque pour le total de longues balles en carrière, qui était de 138. Cette année-là, toutefois, les Bombardiers du Bronx ont baissé pavillon devant les Giants de New York en Série mondiale.