Un «accomplissement» peu enviable à la portée du CH

Décimé, déprimé et éliminé, le Canadien peine non seulement à gagner, mais aussi à marquer un but et s’il est encore tenu en échec, jeudi, il réalisera une première en 12 ans.

La troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis a inscrit son dernier filet tard en troisième période du match de jeudi contre les Panthers de la Floride, quand Rafaël Harvey-Pinard a déjoué le gardien Alex Lyon. Depuis, elle a été blanchie par les Hurricanes de la Caroline, samedi, et les Red Wings de Detroit, jeudi, de sorte qu’elle se trouve au cœur d’une disette de 121 min 25 s.

Aussi, la dernière fois où l’équipe a subi trois coups de pinceau consécutifs remonte à la campagne 2010-2011. Les 22, 24 et 26 mars, elle a encaissé successivement des revers de 2 à 0 contre les Sabres de Buffalo, de 7 à 0 face aux Bruins de Boston et de 2 à 0 aux mains des Capitals de Washington; ce sont d’ailleurs ceux-ci que le Bleu-Blanc-Rouge accueillera à sa prochaine rencontre.

Le record de médiocrité chez le Canadien à ce chapitre est de quatre jeux blancs de suite, réalisés entre les 14 et 26 février 1928. La marque de la Ligue nationale est toutefois hors de portée : les Blackhawks de Chicago ont été victimes de huit blanchissages d’affilée du 7 au 28 février 1929. Trois autres formations ont mordu la poussière quatre fois consécutives : le cas le plus récent est celui des Seals d’Oakland en 1967-1968.