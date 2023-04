Rafaël Harvey-Pinard de retour sur la glace

Les Canadiens pourraient-ils compter sur du renfort en prévision du match de jeudi contre les Capitals?

Rafaël Harvey-Pinard travaille en ce sens, puisqu'il était de retour sur la patinoire, mercredi, à Brossard. Toutefois, il arborait un chandail interdisant les contacts. L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi n'a pas joué depuis le 30 mars contre les Panthers de la Floride.

Avant de se blesser, Harvey-Pinard avait touché la cible à cinq reprises lors des quatre derniers matchs auxquels il a participé. Le Québécois a récolté 14 buts et 19 points en 32 duels dans la Ligue nationale, cette saison.

«Nous ne venons pas ici pour juste tuer le temps»

S’il est encore trop tôt pour dire si Harvey-Pinard effectuera un retour à l’action, il est sûr et certain que ses coéquipiers affronteront les «Caps». Il s’agira du 79e match de l’équipe qui est assurée de voir sa saison prendre fin le 13 avril. Dernièrement, le CH connaît des matchs difficiles, ayant notamment été blanchi à ses deux dernières sorties.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis affirme toutefois que ses joueurs n’ont pas déjà la tête aux vacances.

«Nous continuons et nous avons de très bonnes intentions, a déclaré le pilote lors de son point de presse quotidien. Ce n’est pas comme si nous tuons simplement le temps. Nous nous présentons au travail.»

«L’attitude de notre équipe est incroyable, a-t-il renchéri. Je sais que nous sommes jugés sur les victoires et les défaites et c’est normal. Ce n’est pas facile jouer au Centre Bell et ne pas être capable de marquer des buts. Nous sommes déçus, mais nous ne venons pas ici pour juste tuer le temps.»

CH entraînement: Jonathan Drouin -

CH entraînement: Cayden Primeau -

CH entraînement: Samuel Montembeault -

Les joueurs sur la même longueur d’onde

Dans le vestiaire après l’entraînement, les joueurs de la Sainte-Flanelle avaient le même discours que leur entraîneur.

«Il reste quatre matchs. Tu ne peux pas lancer la serviette, penser à l’été et au golf, a affirmé l’attaquant Jonathan Drouin. Tout le monde a un travail à faire, que ce soit individuellement ou collectivement. Dans les quatre matchs qu'il nous reste, nous pouvons trouver du positif, nous améliorer et bâtir pour l’an prochain.»

Le gardien Samuel Montembeault a pour sa part souligné l’effort de ses coéquipiers à l’entraînement.

«Les gars travaillent fort et nous devons faire de même lors de notre prochain match», a dit le Québécois, qui obtiendra le départ contre les Capitals.