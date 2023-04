Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 6 avril qui en valent le détour.

Hockey: Sabres de Buffalo c. Red Wings de Detroit

Pour chacun garder leurs minces espoirs de participer aux séries éliminatoires, les Sabres et les Red Wings devront gagner. Pour Detroit, une défaite pourrait même sonner le glas. Avec respectivement 81 et 79 points au compteur, les deux équipes de la section Atlantique font presque jeu égal. Les Wings s’accrochent de peine et de misère avec leurs deux victoires consécutives, tandis que les Sabres comptent sur l’arrivée du Québécois Devon Levi devant le filet pour aller chercher de gros points. Ce duel à finir aura lieu au Little Caesars Arena. Buffalo a d’ailleurs l’une des meilleures fiches à l’extérieur dans l’Association de l’Est, soit 22-12-3.

Prédiction: Victoire des Sabres de Buffalo – 1,86

Baseball : Padres de San Diego c. Braves d’Atlanta

Les Padres ne connaissent pas le début de saison escompté et les esprits ont commencé à s’échauffer dans leur camp. Le joueur d’avant-champ Manny Machado a été expulsé d’un match pour ne pas avoir respecté la nouvelle règle du cadran. Le frappeur de puissance a piqué une sacrée colère aux dépens de l’arbitre et disons qu’il aura un peu de frustration à évacuer. Pour les Braves, tout est au beau fixe. La formation d’Atlanta montre un dossier de 5-1. L’an dernier, ce sont les Padres qui ont eu le dessus avec quatre victoires en sept duels.

Prédiction: Victoire des Padres de San Diego – 2,40

Hockey : Wild du Minnesota c. Penguins de Pittsburgh

Bien que leur besoin de victoire ne soit pas aussi urgent que celui des Sabres et des Red Wings, les Penguins (86) ont besoin de points pour devancer au classement les Panthers de la Floride (87) et les Islanders de New York (87). Mais la bande à Sidney Crosby ne fait pas très bien contre les équipes déjà qualifiées pour les séries éliminatoires dernièrement. Des revers contre les Devils du New Jersey, les Bruins de Boston et les Stars de Dallas les ont fait dégringoler. Le Wild a assuré sa place au bal printanier lundi et a encore espoir de terminer au sommet de la section Centrale. Après deux défaites contre les Golden Knights de Vegas, les hommes de Dean Evason seront affamés.

Prédiction : Victoire du Wild du Minnesota – 2,10