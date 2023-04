MLB: Manny Machado est la première «victime» des nouvelles règles

Le joueur d’avant-champ des Padres de San Diego Manny Machado est devenu le premier joueur de l’histoire du baseball majeur à être expulsé d’une partie en raison d’un manquement aux nouvelles règles concernant le cadran.

Mardi, l’athlète de 30 ans a vu son affrontement contre les Diamondbacks de l’Arizona prendre fin en première manche. Machado avait un compte de trois balles et deux prises quand il n’a pas respecté une nouvelle directive des ligues majeures, soit de revenir dans le rectangle des frappeurs avant la fin d’un décompte de huit secondes.

L’arbitre Ron Kulpa a donc appelé la troisième prise, confirmant le retrait de Machado. Ce dernier n’était visiblement pas très heureux de la situation et il a plaidé sa cause. Kulpa n’a pas apprécié et a montré la porte de sortie au natif de la Floride.

En point de presse après la parte, Machado a indiqué avoir demandé un temps d’arrêt.

«Je l’ai demandé, a-t-il affirmé. Vous pouvez voir que je lève ma main à huit secondes. J’imagine que ce n’était pas suffisant pour qu’on me l’accorde.»

Ce n’est pas la première fois que Machado connaît des ratés avec le nouveau règlement. Pendant les camps de printemps, il a été le premier frappeur du baseball majeur à encaisser un retrait automatique pour avoir pris trop de temps.

Contre les Diamondbacks, c’était la 10e fois que le porte-couleurs des Padres était chassé d’un match des ligues majeures.