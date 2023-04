Les partisans du CH «choyés» quand même?

Il ne reste que quatre matchs à disputer dans une fin de saison qui commence à s’étirer douloureusement pour les Canadiens; or en gardant une perspective plus large, il y a tout de même lieu de demeurer positif si l’on est un partisan de la «Sainte-Flanelle».

C’est ce qu’ont rappelé deux anciens de Tricolore, Steve Bégin et Guillaume Latendresse, mercredi, lors de leur passage à «la Poche bleue le midi».

«Tout le monde a hâte que ça finisse, on s'entend là-dessus», a d’abord affirmé «Tender», avant de tempérer son propos en rappelant les nombreuses bonnes histoires qui ont meublé la campagne 2022-2023 du Tricolore.

«La situation des blessés et des gars qu'on a rappelés, comme (Alex) Belzile, (Rafaël) Harvey-Pinard, même (Jesse) Ylonen, la prestation de (Samuel) Montembeault et des joueurs québécois comme (David) Savard, (Mike) Matheson, la saison qu'ils ont eue...je pense que ça a rendu la situation moins plate qu'elle ne l'aurait été normalement», a-t-il expliqué.

«Mets une saison sans ces gars-là, avec trois ou quatre (Mike) Hoffman de plus, je peux te dire qu'au retour des Fêtes, on l'aurait trouvée plate», a-t-il ensuite laissé tomber.

Bégin en a ensuite ajouté une couche au sujet des performances de Belzile et Harvey-Pinard, qui ont beaucoup apporté au club en arrivant du Rocket de Laval.

«Les gars le (Harvey-Pinard) voient aller, tu ne peux pas en donner moins que ça, a illustré l’ancien numéro 22. C'est un gars des mineures, il est ici à cause des blessures, il prend sa chance. Il y en a beaucoup trop qui ne sont pas capables de comprendre ça et ils ne prennent pas ces occasions-là. Ces deux-là l'ont fait à merveille cette année.»

Latendresse en a aussi ajouté une couche au sujet du jeune défenseur Justin Barron, qui a bien progressé en 2022-2023.

«On ne critiquait pas l'échange de (Artturi) Lehkonen l'an passé, mais on n'était pas sûrs de Justin Barron, ce qu'il allait offrir aux Canadiens, a-t-il rappelé. On l'a descendu dans la Ligue américaine et il est revenu et je pense qu'il va être un défenseur solide pour le Canadien. C'est une transaction qu'on va aimer à long terme.»

Bref, dans un contexte évident de «course vers le bas du classement», loterie Connor Bedard oblige, le CH a réussi à offrir quelque chose à ses «fans» quand même.

«On a été chanceux parce qu'il y a eu des histoires individuelles qui ont rendu le collectif plus beau tout au long de la saison», a résumé Latendresse.

«Même si, en ce moment, c'est difficile, je trouve qu'on a été quand même choyés d'avoir la qualité de hockey et le sentiment d'appartenance qu'on a réussi à créer.»

Voyez la discussion en vidéo principale.