Le comportement de Phil Mickelson fait jaser

Les relations entre les golfeurs du circuit de la PGA et ceux de l’organisation rivale LIV demeurent orageuses et ce n’est pas Phil Mickelson qui a contribué à les assainir au traditionnel dîner des champions du Tournoi des Maîtres.

En marge de la célèbre compétition qui s’amorcera jeudi à Augusta, les vainqueurs des années précédentes se sont réunis mardi soir pour le souper qui s’annonçait quelque peu épicé en raison de la présence de joueurs des deux clans. Or, l’épineux sujet de la désertion de concurrents vers LIV n’a pas été évoqué pendant le repas. Toutefois, l’un d’entre eux, Mickelson, a retenu l’attention, non pas à cause de déclarations fracassantes, mais plutôt par son silence stupéfiant.

En fait, l’athlète de 52 ans et triple gagnant du tournoi est demeuré en retrait tout au long de l’activité. «Nous étions 33 champions du passé dans la salle qui essayaient tous de bien s’entendre. Personne n’a discuté du sujet. Phil s’est assis à proximité du bout de la table et a gardé ses arguments pour lui. Il n’a pas parlé du tout», a mentionné au magazine «Golfweek» Fuzzy Zoeller, couronné en Géorgie en 1979.

«Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne pouvais croire à quel point il était calme. Phil avait un profil bas, il n’a pas prononcé un mot», a ajouté le gagnant de 1973, Tommy Aaron.

En perte de vitesse

D’ailleurs, Mickelson a refusé la demande du comité organisateur de tenir une conférence de presse avant le début du tournoi, comme l’a rapporté le quotidien «New York Post». Le gaucher éprouve passablement d’ennuis sur les verts, ayant chuté au 425e rang mondial. Jusqu’ici cette année, il a été incapable de terminer parmi les 25 premiers d’un événement de LIV.Fred Couples a pour sa part traité son compatriote américain d’idiot récemment, estimant que le circuit LIV avait surpayé pour l’attirer, ses performances ne justifiant pas une surenchère à ses yeux.

Le principal concerné a néanmoins répondu à quelques questions après une ronde d’entraînement et tente de trouver du positif.

«C’est bien de revenir ici. Il s’agit de ma semaine préférée et pouvoir vivre cela est plaisant, car lorsque vous êtes jeune, vous rêvez à cela. Vous songez à gagner, à batailler pour la victoire. Puis, vous devenez un professionnel et vous jouez ici. Vous vous dites que vous voulez faire partie de cela à chaque année», a affirmé Mickelson, sans aborder le cas PGA-LIV.

Le gagnant de 2022, Scottie Scheffler, était l’invité d’honneur du souper et comme le veut la tradition, il a choisi le menu du jour. Les gens présents ont notamment eu droit à un steak Texas Ribeye ou du poisson, une soupe aux tortillas et des mini cheeseburgers.