Il y a 20 ans : «une tricherie» immonde

Il y a 20 ans, le 5 avril 2003, avait lieu l'un des plus grands vols de l'histoire de la boxe alors que Markus Beyer sortait vainqueur de son combat face à Éric Lucas, en Allemagne.

Encore aujourd'hui, les principaux artisans, soit Lucas, son entraîneur de l'époque, Stéphan Larouche, et son promoteur Yvon Michel, n'en reviennent pas.

«Ça demeure la plus grande déception de ma carrière, a admis l'ancien boxeur québécois, mercredi, à JiC. J'ai travaillé très fort pour devenir champion et je me fais voler le titre de cette façon-là.

«Et ce que je déplore le plus dans tout ça, c'est de ne jamais avoir eu de combat revanche.»

Au-delà des juges qui ont mal évalué le combat, qui était clairement à l'avantage de Lucas, Yvon Michel critique surtout le fait qu'il y a eu une tricherie sportive qui ne fait absolument aucun sens.

«Ce qui nous a fait le plus mal, vraiment, c'est quand on a réalisé que de l'autre côté [dans le coin de Beyer], ils connaissaient le score de chaque round, a indiqué Michel.

«La personne qui était en charge de la commission athlétique passait un papier dans le coin et eux savaient donc en tout temps où ils en étaient dans le combat.

«C'est la raison pour laquelle, au dernier round, Beyer s'est déplacé sans arrêt et je crois que ça lui a pris une minute avant de lancer un coup de poing. Il y a eu de la tricherie.»

