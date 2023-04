Erik Bazinyan affrontera un boxeur connu des Québécois

Le champion des poids super-moyens de la NABF et de la NABA, Erik Bazinyan, en découdra avec le Mexicain Jose de Jesus Macias en finale d’un gala de boxe d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 1er juin au Casino de Montréal.

Bazinyan (29-0-0, 21 K.-O.) occupe le troisième rang mondial du WBC et le deuxième de la WBO et de la WBA. Cependant, il ne prend rien pour acquis avant son duel de 10 rounds contre Macias (28-11-4, 14 K.-O.), qui a défait par K.-O. technique Steven Butler le 29 janvier 2021, en plus de l’emporter par décision majoritaire aux dépens de Francis Lafrenière en novembre 2018 et de perdre par décision unanime face à Mikaël Zewski en février de la même année.

«Macias en a fait baver à Butler, à Lafrenière et à Zewski. C'est un combattant solide. Mais je suis plus jeune, plus rapide, j'ai la technique et je saurai me montrer plus intelligent dans le ring. Ce sera un combat formateur, et un pas de plus vers de grands combats aux États-Unis cette année», a déclaré Bazinyan par voie de communiqué, lui qui a défait précédemment Marcelo Coceres et Alantez Fox.

Son prochain opposant n’a évidemment rien à perdre et promet de jouer les trouble-fête.

«J'ai cassé la mâchoire de Zewski, j'ai envoyé au tapis Butler et je vais arracher la tête d’Erik Bazinyan. Je suis très sérieux : je m'en viens pour lui et pour ses classements», a-t-il dit.

«Jose de Jesus Macias est un vrai cauchemar pour tous les boxeurs. Non seulement il possède une excellente force de frappe, mais il est également très endurant. Lors de son dernier combat, il a été en mesure de donner une excellente opposition au super prospect Pavel Silyagin. C’est un excellent test pour Erik», a ajouté Marc Ramsay, l’entraîneur de Bazinyan.

Autres chocs percutants

Dans les autres combats à l’affiche, l’Albertain Steve Claggett (34-7-2, 24 K.-O.) tentera de signer une sixième victoire consécutive et de s’emparer de la ceinture NABA des poids super-légers face à l’Américain Julian Rodriguez (22-1-0, 14 K.-O.). Ayant obtenu le feu vert des spécialistes après avoir subi une blessure à la main, la Canadienne Mary Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) affrontera la Brésilienne Adriana Dos Santos Araujo (6-1-0, 1 K.-O.) dans un duel initialement prévu en mars. Il s‘agira d’un premier combat pour Spencer depuis sa défaite aux mains de la Belge Femke Hermans en décembre 2022.

La carte de l'événement mettra également en vedette Thomas Chabot (8-0-0, 7 K.-O.), Alexandre Gaumont (7-0-0, 5 K.-O.), Wilkens Mathieu (2-0-0, 1 K.-O.) ainsi que Mehmet Nadir Unal (3-0-0, 3 K.-O.).