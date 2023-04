CH : «Ce ne sera peut-être pas chic à Toronto»

Les Canadiens de Montréal ont perdu leurs quatre derniers matchs et la situation risque fort bien de ne pas s'améliorer lors des quatre prochains qui seront les quatre derniers de la campagne.

En effet, les joueurs du Tricolore n'ont plus de réels objectifs et ça paraît sur la glace et dans le vestiaire.

«Il y a des gars dans le vestiaire qui me parlaient du match de samedi [face aux Maple Leafs de Toronto], ce ne sera peut-être pas chic, a indiqué Renaud Lavoie, mercredi, à JiC.

«Les joueurs regardent déjà ce match en se disant que ce ne sera pas facile. On a besoin d'aide dans cette équipe, mais il n'y aura pas de miracle [d'ici la fin de la saison].»

Voyez la chronique complète de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.